جای نشریات انگلیسی زبان در ادبیات کودک خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بخشی مدیرمسئول نشریه ladder درخصوص برخوردار شدن از حمایت های دولتی معتقد است: دست اندرکاران دولتی گفته اند بعد از منتشر شدن ششمین شماره نشریه می توانیم از حمایت های رسمی دولتی برخوردارشویم. ما پیش از ladder نشریه تین ایجر را منتشرکرده ایم که این نشریه توانست پشتوانه مالی خوبی برای منتشر کردن نشریه کودک لدر باشد.

فاطمه علی بخشی که سال ها در وزارت آموزش و پرورش به تدریس زبان انگلیسی پرداخته است انگیزه شخصی اش را از تاسیس این دو نشریه، خالی بودن جای مباحث لاتین برای کودکان ونوجوانانی می داند که به زبان انگلیسی گرایش دارند . نشریه تین ایجر نیز تا کنون سی وسه شماره خود را با رویکرد به مطالب مختلف و متنوع منتشرکرده است.معرفی فیلم های سال در ایران و بازیگران، گفتگو با مدیران گالری های مختلف، مطالبی پیرامون موسیقی، گنجاندن داستان و کارتون و... نیز مطالب این نشریه را تشکیل می دهند.

نشریه لدر و تین ایجر از معدود نشریاتی هستند که با زبان انگلیسی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان به فعالیت مشغولند. این دو نشریه که مدیر مسئولی آن را فاطمه علی بخشی برعهده دارد با همکاری فرزانه رضاشور، معصومه علی بخشی و فرزانه عابدی منتشر می شود.

نشریه ladder که در معادل فارسی آن می توان کلمه نردبان را به کاربرد درواقع نمادی از صعود کودکان و نوجوانان به شمار می رود. این نشریه فعالیت جدی و فراگیر خود را از خرداد ماه 1385 آغاز کرد و از آن به بعد در قالب ماهنامه موفق به انتشار پنج شماره شده است.

در ابتدای این نشریه هر ماه دعای کودکانه ای وجود دارد که به بیان ساده و لطیف از زبان کودکان از خداوند برای وجود نعمات گوناگون سپاسگزاری می کند. درآمدی بر ادبیات ایران ، داستان هایی چون درس های کودکستان یا داستان هایی که عمدتا حیوانات شخصیت های اصلی آن را تشکیل می دهند، دانش عمومی، شناخت الفبا، آموزش دیکشنری تصویری و جستجوی کلمات از جمله مطالب این نشریه را تشکیل می دهند. نشریه ladder درمجموع بر سه بخش ادبیات، آموزش، سرگرمی و کتابخانه استوار است. در بخش سرگرمی کودکان می آموزند که چگونه ساده و بی خطر آشپزی کنند، چگونه پازل بسازند و...

نکته جالب درباره این نشریه انگلیسی این است که داستان های فولکلور ایرانی مانند کدو قلقله زن و یا خاله سوسکه برای کودکان به زبان لاتین منتشرمی شود. این نشریه با وجود این که دارای مجوز بین المللی نشر است اما به واسطه مشکلات مالی درحال حاضر تنها در ایران منتشر می شود. محور اصلی آن در جهت ارتقای سطح بصری و دانش کودکانی است که به کلاس های آموزشی زبان انگلیسی می روند.

نشریه تین ایجر با قیمت 800 تومان در 64 صفحه به صورت تمام گلاسه رنگی به لحاظ کیفیت با نشریاتی که در کشورهای اروپایی منتشرمی شود برابری می کند. این نشریه در سال 1383 توانست لوح تقدیررا در نمایشگاه بین المللی کتاب دریافت کند. نشریه ladder نیز به قیمت 500 تومان در 32 صفحه با طراحی و رنگ بندی کودکانه برای مخاطبان خود منتشرمی شود.