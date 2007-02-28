برگزیدگان ششمین جایزه غنی پور معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری ششمین جایزه شهید حبیب غنی پور، در این دوره از جایزه کتاب های " باید خوش بگذره " نوشته عذرا جوزانی ، " پاییز در قطار " نوشته محمد کاظم مزینانی ، " خانه ابری " نوشته محمد رضا یوسفی ، " خانم کوچیک " نوشته سهیلا علوی زاده ، " در روزگاری که هنوز پنج شنبه و جمعه اختراع نشده بود " نوشته فرهاد حسن زاده ، " کاش یکی قصه اش را می گفت " نوشته شکوه قاسم نیا و " مرادو " نوشته محمد علی آزادیخواه به عنوان نامزدهای دریافت جایزه در بخش " داستان و رمان نوجوان " معرفی شده اند . داوری آثار رسیده به این بخش را سید علی کاشفی ، مهدی کاموس و خسرو باباخانی بر عهده داشته اند .

همچنین کتابهای " سه دختر گل فروش " نوشته مجید قیصری ، " وقتی جنگ تمام شود " تالیف ساسان ناطق شطرنج با ماشین قیامت " نوشته حبیب احمد زاده و " نخل های تشنه " نوشته سمیرا اصلان پور در شاخه " داستان و رمان دفاع مقدس " نامزد دریافت جایزه هستند و در بخش " زندگی نامه داستانی دفاع مقدس " هم کتاب های تمام زندگی پیش روی من است " نوشته داود بختیاری ، " خاک من کجاست " نوشته جلیل امجدی ، " داستان مریم " تالیف داوود امیریان و " لوطی و آتش " نوشته رحیم مخدومی به عنوان نامزد دریافت جایزه معرفی شده اند .

داوری آثار رسیده به این بخش را مصطفی فعله گری ، زهره یزدان پناه قره تپه و محمد کاظم مزینانی بر عهده دارند .

در بخش " داستان و رمان بزرگسال " این جایزه هم کتاب های " اندکی سایه " نوشته احمد بیگدلی ، بازباران " نوشته سعید تشکری ، " شراره های آفتاب " تالیف جلیل امجدی ، " فانوس بی فروز " نوشته راضیه تجار، " گل انارها را باد می برد " نوشته هادی حکیمیان ، " لبخند مسیح " نوشته سارا عرفانی و " شما که غریبه نیستید " نوشته هوشنگ مرادی کرمانی به عنوان نامزدان دریافت جایزه برتر معرفی شده اند .

همچنین در مراسم پایانی ششمین جایزه کتاب سال شهید حبیب غنی پور یاد و خاطره " محمد محمدی اشتهاردی " نویسنده و تاریخ نگار اهل بیت ( ع) گرامی داشته می شود .

مسجد جواد الائمه در خیابان قزوین ، خیابان شهید سبحانی ( 16 متری امیری ) ، خیابان شهید برادران فلاح ( 13 متری حاجیان ) واقع شده است .