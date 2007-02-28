برگزاری دوره های آموزش رایگان اطفاء حریق برای تهرانی ها

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیر آموزش عمومی سازمان آتش نشانی تهران افزود: واحد آموزش عمومی سازمان همچنین می تواند مربیان کار آزموده خود را از تمامی ایستگاههای آتش نشانی به مراکز مختلف برای آموزش اطفای حریق و امداد و نجات ، اعزام کند.

علی خیاطی در مورد چگونگی ثبت نام متقاضیان برای شرکت در این کلاس ها گفت: شهروندان می توانندبا تماس با مراکز آموزشی آتش نشانی منطقه خود، نسبت به حضور دوره های آموزشی عمومی اقدام نمایند.

مدیر آموزش آتش نشانی تهران در رابطه با اهداف این طرح یادآور شد: هدف از این آموزش ها ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه به منظور حفظ جان و مال و سرمایه های ملی و بهداشت محیط زیست، اعمال استانداردهای ایمنی در ساخت و ساز اماکن و تولید کالا، کاهش آماری وقوع سوانح و آتش سوزی ها و همچنین کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث است.

خیاطی ادامه داد: این آموزش ها شامل آشنایی با آتش نشانی و چگونگی برقراری ارتباط بموقع در زمان وقوع حریق و حوادث، آموزش اطفای حریق توسط خاموش کننده های دستی به صورت تئوری و عملی و نیز تئوری حریق است که در این مراکز تقریبا در مدت 2 تا 3 ساعت ارایه می شود.