ارتش مدرن چین تهدیدی برای آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مایکل مک کونل در جلسه پرسش و پاسخ کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا گفت : چین امروز می تواند به خاطر موشکهای هسته ای بین قاره ای و مدرنیزه کردن ارتش خود تهدیدی برای آمریکا باشد .



رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا با بیان اینکه "مدرنیزه کردن ارتش چین به منظور برابری با آمریکاست و بنا براین قصد آنان هرچه که باشد تهدیدی برای آمریکاست"، افزود: چین امروز یک تهدید است و با گذشت زمان نیز تهدید آنان افزایش می یابد .



وقتی کارل لوین رئیس کمیته مذکور از وی پرسید: آیا منظور شما این است که چین به جای افزایش توان درحال افرایش تهدید است؟گفت : آنچه می خواهم بگویم این است که آنها طی زمان ظرفیت خود را افزایش خواهند داد.



مک کونل که اظهارات وی درباره تهدیدهایی است که آمریکا با آن روبروست،اظهارداشت:"میزان سریع مدرنیزه کردن ارتش چین ادامه دارد حتی اگر مشکل تایوان حل شود".



این ژنرال نیروی دریایی آمریکا تصریح کرد: چین در حال توسعه توانمندی بیشتر سیستمهای حمله متعارف دوربرد خود و موشکهای بالستیک دوربرد و کوتاه برد با کلاهکهای قابل مانورهدایت شونده است که قادر هستند به ناوها و پایگاه های هوایی آمریکا حمله کنند .



مک کونل همچنین در پاسخ به سوالات دیگر خاطرنشان کرد : از نظر من، بزرگترین تهدید این است که اگر چین در طرح اجرای رشد اقتصادی خود شکست بخورد ممکن است از نزاع داخلی به ستوه بیاید .



وی گفت : ناراضیان روستایی، خواهان برپایی تعداد روبه رشد تظاهرات و شورشهای محلی هستند و ممکن است این امر به رشد اقتصادی سریع چین صدمه بزند .



سپهبد مایکل ماپلس رئیس سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا نیز بودجه نظامی سالانه چین را بین 80 تا 115 میلیارد دلار تخمین زد که پس از آمریکا بیشترین بودجه نظامی در جهان است .