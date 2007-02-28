  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۳۲

توضیحات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به خبر دیوان محاسبات

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی براساس اختیارات تفویض شده ، متولی تعیین قیمت فرآورده های نفتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی درپاسخ به خبر دیوان محاسبات کشور مبنی براینکه فروش بنزین در مرزها بیش از نرخ مصوب قانونی نیست، گفت : به موجب تصره 11 قانون بودجه سال 84 کلیه درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های نفتی جزومنابع داخلی شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه منظور شده است.

در ادامه این پاسخ، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی آورده است : شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی براساس اختیارات تفویض شده ازسوی مراجع ذیصلاح نیز، عهده دار قیمت گذاری فراورده های نفتی و از جمله نرخ فروش مرزی است درنتیجه تعیین نرخ فروش فرآورده های نفتی مرزی از جمله اختیارات شرکت بوده و منابع حاصل از فروش به مصرف بودجه مصوب شرکت ها می رسد.

کد مطلب 454812

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه