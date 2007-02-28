به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی درپاسخ به خبر دیوان محاسبات کشور مبنی براینکه فروش بنزین در مرزها بیش از نرخ مصوب قانونی نیست، گفت : به موجب تصره 11 قانون بودجه سال 84 کلیه درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های نفتی جزومنابع داخلی شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه منظور شده است.

در ادامه این پاسخ، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی آورده است : شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی براساس اختیارات تفویض شده ازسوی مراجع ذیصلاح نیز، عهده دار قیمت گذاری فراورده های نفتی و از جمله نرخ فروش مرزی است درنتیجه تعیین نرخ فروش فرآورده های نفتی مرزی از جمله اختیارات شرکت بوده و منابع حاصل از فروش به مصرف بودجه مصوب شرکت ها می رسد.