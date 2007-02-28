به گزارش خبرنگار مهر، مشاور رئیس قوه قضائیه در همایش تخصصی قضایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این سئوال که وضعیت فعلی کشور تهدید است یا فرصت، گفت: باید فرصت ها را مغتنم شمرد و برای افزایش سطح تولید، زیر ساخت های لازم از طریق صادرات و واردات کالاهای زیربنایی فراهم نمود.

محمد ابراهیم نکونام با بیان این که کشورهای همسایه به شدت نیازمند محصولات و کالاهای ایرانی هستند، تصریح کرد: ایران بهترین منطقه از لحاظ درآمدهای ملی است که با مدیریت صحیح می توان بازار مناسبی برای کشورهایی همچون افغانستان، عراق، پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس ازطریق کالاهای ایرانی فراهم کرد.

وی با اشاره به این که مناطق آزاد برای تسهیل روند صادرات و واردات ایجاد شده است، افزود: مناطق آزاد صرفا مناطقی تجاری نیستند بلکه باید مناطقی صنعتی و تولیدی باشند و این در حالی است که مناطق آزاد ایران محلی برای تجارت، بازرگانی و تسهیل قاچاق تبدیل شده است و اغلب زمین داران در این مناطق به دنبال ارزش افزوده زمین های خود هستند.

مشاور رئیس قوه قضائیه نسبت به خطر توزیع مواد مخدر در کشور هشدار داد و تصریح کرد: استان سیستان و بلوچستان از گذشته های دور با دولت ها ارتباط نداشته و رفتارهای اجتماعی آنان در مقابل در مقابل سیاست های دولت بوده که متاسفانه گاهی نیز به صورت فرهنگ در آمده است.

وی ادامه داد: نبود ارتباط صمیمی با دولت ها زمینه حضور سرمایه گذاران افغانی را در این منطقه افزایش داده است. به گفته نکونام اغلب سرمایه داران افغانی که توان سرمایه گذرای در این منطقه را داشتند، با خرید اراضی و حضور در این منطقه قاچاق های مواد مخدر را هدایت می کنند و متاسفانه پشت پرده برخی پرونده های قاچاق های مواد مخدر سرمایه داران افغانی فعالیت می کنند.

وی با اشاره به وجود هزار کیلومتر مرز مشترک ایران با افغانستان که بخشی از آمد بدون حصار است، افزود: بهترین و کم هزینه ترین راه برای ترانزیت مواد مخدر ازاین کشور ایران است و کشورما نیز مصرف کننده سنتی تریاک است و قیمت مواد مخدر در کشور ارزان است.

نکونام تاکید کرد: دولت باید با مدیریت منابع و ایجاد اشتغال مراقبت مرزها بتواند هزینه های را به فرصت تبدیل کند.