مسابقه پژوهشی " مولوی در ادبیات کودک " برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اردیبهشت ماه سال جدید به برگزاری مسابقه پژوهشی مولانا می پردازد. این مسابقه بخاطر نامگذاری سال 2007 به نام مولانا ازسوی سازمان یونسکو برپا می شود.

پژوهش در آثار و افکار مولانا عنوان موضوع این مسابقه است که ویژه مربیان مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طرح شده است.

در این مسابقه مربیان می توانند مقالات خود را برپایه این محور ارائه دهند تا داوران از میان آنها به گزینش و انتخاب مقاله برتر بپردازند. فراخوان مسابقه مولانا، اوایل اردیبهشت ماه اعلام می شود.

این مسابقه که دارای بخش های مختلفی است بخشی از کار خود را نیز برای تحقیق درباره جایگاه و نقش داستان های مولانا برای کودکان و نوجوانان درنظر گرفته است.

مسابقه پژوهشی مولانا با دریافت مقالات تمام مربیان مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور برگزار می شود.