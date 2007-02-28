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۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۲۶

رییس فدراسیون ژیمناستیک در گفتگو با مهر :

برای رسیدن به استانداردهای جهانی ژیمناستیک مربی خارجی می آوریم

برای رسیدن به استانداردهای جهانی ژیمناستیک مربی خارجی می آوریم

رییس فدراسیون ژیمناستیک گفت: بهره گیری از مربیان خارجی به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی این رشته امری اجتناب ناپذیر است.

احمد محتشمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: جامعه ژیمناستیک کشور ما حرکت روبه جلوی خویش را از مدت ها قبل آغاز کرده و ما باید با تقویت داوری و مربیگری خود، در سطح جهان حرف برای گفتن داشته باشیم.

وی افزود: ژیمناستیک ایران از لحاظ فنی تا حدی از دیگر کشورها عقب است و برای رسیدن به آنها مربیان خارجی بهترین گزینه هستند چراکه ایران در سالیان گذشته در عرصه های جهانی حضور چشمگیر و موفق نداشته و ارتقا سطح فنی مربیگری و داوری می تواند ژیمناستیک ایران را به سطح مطلوبی برساند.

محتشمی خاطرنشان کرد: به همین منظور برای اولین بار کلاس های آکروژیم و ترامپولین را با حضور یک مربی برجسته هلندی برگزار کرده ایم و تعدادی از داوران و مربیان ژیمناستیک کشوردر این کلاس شرکت دارند.

وی اظهار داشت : پس از پایان کلاس و ارزیابی عملکرد و بازدهی کار، نسبت به برگزاری دوره های آتی این قبیل کلاس ها تصمیم گیری و اقدام خواهد شد.

محتشمی تاکید کرد: اگر به نقطه ای برسیم که مربیان ایرانی توان کافی برای معرفی تیمی قدرتمند به مسابقات برون مرزی را داشته باشند به طور حتم از آنها بهره گیری خواهیم کرد.

اولین دوره کلاس های ترامپولین و آکروژیم از روزگذشته در محل فدراسیون ژیمناستیک آغاز شده و به مدت سه روز ادامه دارد.

کد مطلب 454823

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