بازاریابی فرش دستباف ایرانی باید از حالت سنتی خارج شود

حمیدرضا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر تجارت الکترونیک و بازاریابی از طریق اینترنت بهترین گزینه برای جایگزینی بازاریابی سنتی است و با استفاده از تکنولوژی روز تحول عظیمی در صنعت فرش دستباف ایران به وجود خواهد آمد.

وی افزود: بازاریابی سنتی و انحصار یکی از مشکلات و موانع صادرات فرش ایران است که در صورت استمرار منجر به تصرف بیش از پیش بازار توسط رقبای خارجی و نزول سهم صادرات فرش ایران خواهد شد.

انصاری خاطرنشان کرد: سهم صادرات فرش ایران از صادرات جهانی در دهه گذشته 70 درصد بوده که این رقم به دلایل مختلف به 30 درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: 24 درصد از سهم جهانی صادرات فرش ایران به اتحادیه اروپا است که بخش اعظم آن به آلمان تعلق دارد و این تمرکز می تواند در آینده ضربه های بزرگی به صنعت فرش دستباف ایران و صادرات آن وارد کند.

این مسئول تصریح کرد: اگر آلمان در آینده به هر دلیلی واردات فرش ایران را قطع کند سهم صادرات ایران به 15 درصد کاهش می یابد که این امر به هیچ وجه در بازارهای جهانی قابل جبران نیست.

رئیس بخش فرآورده های تولیدات دامی کشور تنوع بازاریابی و برقراری ارتباط با همه کشورها را موثر دانست و این روش را بهترین تضمین برای آینده بازار جهانی فرش ایران خواند.