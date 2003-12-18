روز جهاني داوطلب برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1985 روز 5 دسامبر را به عنوان روز جهاني داوطلب اعلام كرده است؛ به همين دليل هر ساله داوطلبان در سراسر دنيا اين روز را جشن مي گيرند و اين روز فرصتي براي سازمانهاي داوطلبانه و افراد داوطلب فراهم مي كند تا با يكديگر در پروژه ها و فعاليتهايي كه به مناسبت اين روز برگزار مي شود فعاليتهاي خود را در زمينه توسعه اقتصادي و اجتماعي در سطح ملي و بين المللي معرفي نمايند .

شايان ذكر است در روز جهاني داوطلب كه امسال در سازمان ميراث فرهنگي برگزار شد ، رييس سازمان داوطلبان جمعيت هلال احمر به برگزاري روز جهاني داوطلب در سطح داوطلبان جمعيت هلال احمر اشاره كرد و افزود : در چند سال اخير اين روز توسط جمعيت هلال احمر و در سطح داوطلبان اين جمعيت برگزار شده است .

همچنين ، در اين مراسم نمايندگاني از جمعيت هلال احمر ، كميته امداد ، بنياد مستضعفان ، كميسيون حقوق بشر اسلامي ، سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران ، سازمان ميراث فرهنگي و جمعي از داوطلبان تشكل هاي غير دولتي شهر تهران حضور داشتند .

گفتني است ، موسسه مطالعات فعاليتهاي داوطلبانه رهپويان صبا موسسه اي غير انتفاعي ، غير حزبي ، و غير دولتي است كه در تارخ 7 مهر ماه توسط سازمان ملي جوانان به ثبت رسيده است .