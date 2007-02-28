جدال نفسگیر پگاه در نوشهر/ تراکتورسازی به نساجی رسید

به گزارش خبرنگارمهر، حاشیه امنیت پگاه پس از ناکامی در دو بازی اخیر بشدت از سوی تیم های مدعی گروه "الف" تهدید می شود .این تیم بازهم در یک دیدار خارج از خانه این بار در ورزشگاه شهدای نوشهر به مصاف شموشک می رود. خاطره تلخ شکست برابر مقاومت بسیج فارس و اکباتان تنها با غلبه بر شموشک از خاطر یاران جهانپور پاک می شود.از سویی شموشک هم با فروتن به دنبال راهیابی به جمع لیگ برتری هاست.

در دیگر بازی حساس این گروه شیرین فراز کرمانشاه تیم دوم جدول در خانه میزبان اتکا تهران است. لغزش دوباره از سوی پگاه و برتری شیرین فرازرقابت این دو تیم را وارد فاز تازه ای می کند ؛ اتفاقی که بیشتر تیم های مدعی گروه "الف" وقوع آن را آرزو می کنند.

در روزی که مشخص نیست صنایع اراک از تیم دانشگاه آزاد زنجان پذیرایی می کند و یا تسلیم اعتصاب بازیکنانش می شود، رقابت های گروه "ب"مسابقات لیگ دسته اول شاهد جدال های حساسی همچون دیدار نساجی مازندران - تراکتورسازی تبریز و آتیه سازان کوثر - شهرداری بندرعباس خواهیم بود که نتایج آن دیدارها شاید ترکیب مدعیان گروه "ب" را تغییر دهد.

* برنامه دیدارهای هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 10/12/85

گروه الف:

مقاومت‌ بسیج فارس - ماشین‌ سازی تبریز

استقلال دزفول- شاهین بوشهر

شموشک نوشهر- پگاه گیلان

هما تهران- شهرداری تبریز

کشت‌ وصنعت شوشتر- اکباتان تهران

شیرین‌فراز کرمانشاه - اتکا تهران

گروه ب:

پیام ‌ارتباطات خراسان- سرخپوشان دلوارافزار

نساجی مازندران- تراکتورسازی تبریز

دیهیم اهواز- نیروی‌ زمینی تهران

آتیه‌ سازان کوثر تهران- شهرداری بندرعباس

صنایع اراک - دانشگاه ‌آزاد زنجان