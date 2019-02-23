خبرگزاری مهر، گروه استان ها- اعظم محبی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان قدیمی ترین دانشگاه استان و دانشگاه مادر به نحوی نماینده وزارت علوم و تحقیقات در استان است و فعالیت هایی را هم انجام می دهد.

در خصوص مسئولیت هایی استانی دانشگاه علوم کشاورزی و وظایف متعددی که بر عهده این دانشگاه و ریاست آن است با «علی نجفی نژاد»، ریاست دانشگاه گفتگو کردیم، وی به خبرنگار مهر گفت: بیش از ۱۳ وظیفه استانی عمده توسط وزارت علوم به دانشگاه واگذار شده است.

وی افزود: این وظایف شامل دبیرخانه کمیسیون دائمی و هیئت امنای دانشگاه های گلستان، ریاست شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاه های استان، هیئت ممیزه دانشگاه های منطقه، کمیسیون موارد خاص دانشگاه های استان، مسئولیت دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت، دبیرخانه و دبیر کارگروه پژوهش و فناوری استان، مسئولیت دبیرخانه شبکه ملی جامعه و دانشگاه، کارگروه شبکه آزمایشگاهی دانشگاه های گلستان، مسئولیت دبیرخانه ورزش های هماهنگی دانشگاه های استان، نماینده تام الاختیار سازمان سنجش و مسئول برگزاری آزمون های سراسری، مسئولیت هماهنگی و برگزاری راهیان نور دانشجویی است.

برگزاری آزمون های زبان در دانشگاه علوم کشاورزی

نجفی نژاد تأکید کرد: از سال گذشته برگزاری آزمون زبان تخصصی مانند TOLIMO و MSRT هم به دانشگاه منابع طبیعی واگذار شده است و شرکت کنندگان از استان های مازندران، خراسان شمالی و سمنان برای شرکت در این آزمون به گرگان می آیند.

وی در خصوص وظیفه نظارت و ارزیابی، گفت: ۷۱ موسسه آموزشی عالی در استان وجود دارد که شامل ۱۲ مرکز پیام نور، ۱۴ غیرانتفاعی، ۱۲ دانشگاه آزاد، ۱۱ مرکز علمی و کاربردی، پنج مرکز فنی و حرفه ای، سه مرکز فرهنگیان، هفت مرکز رشد، یک پارک علم و فناوری و ۶ گروه پژوهشی بوده و نظارت بر کار آن‌ها بر عهده دانشگاه منابع طبیعی است.

نجفی نژاد افزود: این فعالیت ها در ۶ کارگروه تخصصی و یک هیئت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت انجام می شود و براساس دستورالعمل ها این مراکز در هر سال یکبار مورد بازدید قرار می گیرند.

وی تصریح کرد: در صورت برآورده نشدن انتظارات در چارچوب های قانونی این امر به تهران منعکس و تعطیلی مرکز و عدم اختصاص دانشجو یا رشته جدید از پیامدهای آن است که یک مورد تعطیلی و چند اخطار به دلیل رعایت نکردن استانداردها در استان داشتیم.

بیشترین شکایات در مورد بالابردن کیفیت‌ها است

نجفی نژاد با بیان این که بالابردن کیفیت آموزش مهم ترین دغدغه های وزارت علوم است، تأکید کرد: بیشترین شکایاتی که به ما منعکس می شود در مورد بالابردن کیفیت ها و استفاده از اساتید صاحب صلاحیت یا داشتن اعضای هیئت علمی تمام وقت و فضاهای فیزیکی استاندارد و لوازم و تجهیزات لازم است.

وی اظهارکرد: آزمون های مختلف دستگاه های اجرایی، وکالت، تأمین اجتماعی، نظام مهندسی و غیره در دانشگاه برگزار شده و خوشبختانه هر سال از طرف سازمان سنجش به عنوان دانشگاه برتر در حوزه برگزاری آزمون سراسری انتخاب می شویم.

نجفی‌نژاد ادامه داد: در جهت بین المللی شدن دانشگاه گام برداشته و از اقدامات در این حوزه آموزش دانشجویان غیرایرانی است، امسال ۶۷ دانشجوی غیرایرانی، از کشورهای افغانستان، سوریه و عراق داریم که در دوره های کارشناسی و ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند.

تفاهمنامه‌ با دانشگاه‌های خارجی

وی افزود: ما با تعداد قابل توجهی از دانشگاه‌های خارجی تفاهمنامه داریم که در برخی از تفاهمنامه‌ها مانند آکادمی علوم چین، دانشگاه لانژوی چین، مرکز تحقیقات اکولوژیکی استان ارومچی چین، کلن آلمان و تعدادی از دانشگاه های کشور روسیه فعالیت های خوبی داریم.

نجفی‌نژاد تصریح کرد: یکی از کارهای مشترک ما با آکادمی علوم چین «راه اندازی مرکز تحقیقات مشترک در دانشگاه علوم کشاورزی» است که نمایندگی آکادمی علوم چین در کشور ایران در دانشگاه علوم کشاورزی راه اندازی خواهد شد.

اردیبهشت ماه سال آینده مرکز تحقیقات مشترک دانشگاه منابع طبیعی و آکادمی علوم چین راه اندازی می شود وی گفت: براساس پیش‌بینی انجام شده اردیبهشت ماه سال آینده این مرکز با حضور نمایندگانی از آکادمی علوم چین راه اندازی شود و تحقیقات مشترک در حوزه های تغییرات اقلیمی، مسائل زیست محیطی و اکولوژیکی انجام خواهد شد.

طبق گفته نجفی‌نژاد علاوه بر دانشگاه‌ها، این مرکز با تعداد قابل توجهی از سازمان ها و ادارات در استان و کشور تفاهمنامه های همکاری دارد که از نمونه‌های آن تفاهمنامه با نظام صنفی کشاورزان استان و تلاش می‌کند یافته های علمی و تحقیقاتی اساتید را در اختیار جامعه کشاورزان استان قرار دهد.

وی با اشاره به تفاهمنامه با سازمان منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی، شرکت آب منطقه ای، شهرداری گرگان و غیره، ادامه داد: «خانه طبیعت» گرگان به دانشگاه برای فعالیت های و برنامه های آموزشی برای عموم شهروندان به ویژه دانش آموزان مدارس، به ما واگذار شده است.

نوسازی و تجهیز آزمایشگاه‌ها

نجفی‌نژاد بیان کرد: در فعالیت‌های پژوهشی اقداماتی مانند بازسازی و نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی صورت گرفته، به عنوان مثال طی سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد ریال امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی خریداری شده و همچنین بنا داریم که ظرف چند ماه آینده و نیمه اول سال ۹۸، با اعتباری معادل همین مقدار سایر کمبودهای تجهیزاتی دانشگاه را برطرف کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ آزمایشگاه فعال داریم و جزو قدیمی ترین دانشگاه های بوده که دارای آزمایشگاه مرکزی هستیم.

نجفی‌نژاد گفت: راه اندازی HSC یا همان ایمنی در آزمایشگاه و گرفتن استانداردهای لازم در دانشگاه انجام و کارگروه تخصصی آن از سال گذشته راه اندازی شد. همه آزمایشگاه‌های دانشگاه توسط این کارگروه مورد بررسی قرار گرفته و نواقص موجود در بحث ایمنی آماربرداری و بخش قابل ملاحظه‌ای طی سال گذشته برطرف شد.

چاپ ۸۹۰ مقاله در مجلات بین المللی

وی به تعداد مقالات دانشگاه گریزی زد و گفت: در سال ۹۶، حدود ۵۷۰ مقاله علمی و پژوهشی توسط همکاران در مجلات علمی و پژوهشی داخلی و ۸۹۰ مقاله هم در کنفرانس های بین المللی چاپ شده است.

نجفی‌نژاد افزود: سرانه تولید مقاله در دانشگاه ۸.۲ به ازای هر عضو هیئت بوده که جزو سرانه‌های بالای کشور است و بین پنج تا ۱۰ دانشگاه برتر کشور هستیم؛ از این سرانه ۳.۲ درصد مختص مقالات داخلی و پنج درصد آن هم مختص مقالات خارجی است.

وی بیان کرد: لایحه بودجه سال ۹۸ دانشگاه نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است و افزایش ۱۰۰ درصدی ردیف های عمرانی دانشگاه را هم شاهد هستیم.

نجفی‌نژاد در خصوص حمایت از دانشجوبان گفت: همه ساله کمک هایی مالی مستقیم یا قراردادن امکانات تحقیقاتی در اختیار دانشجویان دوره کارشناسی که براساس آیین‌نامه‌ها جزو دانشجویان نخبه محسوب شده، انجام می‌شود و همچنین گرنت تحقیقاتی دانشجویان ارشد که رتبه و معدل بالا باشند یک و نیم برابر گرنت دانشجویان عادی است.

وی افزود: برای شرکت در همایش های داخلی تقریباً مشکلی ندارند اما با توجه به افزایش هزینه ها نتوانستیم برای حضور دانشجویان در کنفرانس های بین المللی از آن ها حمایت کنیم.

شرکت ۲۰ دانشجوی دکتری در برنامه فرصت مطالعاتی خارج

نجفی‌نژاد تصریح کرد: فرصت های مطالعاتی برای دانشجویان دکتری در کشورهای خارجی وجود دارد و در سال گذشته بیش از ۲۰ دانشجوی دانشگاه در فرصت مطالعاتی خارج از کشور شرکت کردند که همه آن به شکل مادی حمایت می شوند.

طبق گفته وی هزینه بلیط، اقامت، بیمه و غیره توسط دانشگاه و وزارت علوم تأمین می شود و بازخورد بهتری را برای آن‌ها دارد.

نجفی نژاد با بیان این که در حوزه کسب و کار و فراهم کردن شرایط حضور دانشجویان در نمایشگاه‌های استانی و کشوری اقدامات خوبی صورت گرفته، حضور در این نمایشگاه‌ها را فرصتی برای عرصه محصولات تولیدی دانشجویان دانست و تصریح کرد: یکی از اتفاقاتی که در هفته پژوهش افتاد اختصاص فضای جداگانه برای عرضه محصولات کارآفرینی بود.

نجفی‌نژاد گفت: در رتبه بندی که توسط ISC در بین دانشگاه های داخل کشور انجام می‌شود رتبه دانشگاه رشد قابل توجهی یافته و از رتبه ۳۴ سال ۹۲ به رتبه ۲۲ رسیدیم.

سرانه استاد به دانشجوی دانشگاه ۲۳ است

وی با بیان این‌که سرانه استاد به دانشجوی دانشگاه، ۲۳ بوده و ۱۷۹ عضو هئیت علمی داریم، افزود: سرانه مهم دیگر، سهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به کل دانشجویان است که براساس پیش بینی باید به ۳۰ درصد برسد و اکنون ما بالای ۳۲ درصد هستیم.

نجفی‌نژاد گفت: استاندارد سرانه فیزیکی برای دانشجویان علوم کشاورزی ۱۷ مترمربع بوده که سرانه ما اکنون ۱۲ مترمربع است و امیدواریم با تکمیل پروژه‌ها به سرانه استاندارد برسیم.

وی اظهارکرد: شاخص دیگر اختصاص حداقل ۱۵ درصد از اعتبارات جاری و هزینه های دانشگاه‌ها به مسائل پژوهشی است که شاخص ما بالاتر از ۱۵ درصد است و در سال ۹۶ بالاتر از ۱۸ درصد هم بود.

نجفی‌نژاد گفت: طرحی تحت عنوان رصد اشتغال فارغ التحصیلان در وزارت علوم وجود دارد که مشخص می کند چه تعداد از فارغ التحصیلان دانشگاه وارد بازار کار می‌شوند. مطالعه اولیه‌ای که توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی کشور انجام شده، نشان می دهد که بیش از ۶۵ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاه علوم کشاورزی وارد بازار کار شدند، البته این طرح به شکل کامل‌تر در دانشگاه در دست اجرا است و امیدواریم که نتایج آن ظرف دو ماه آینده مشخص شود.