به گزارش خبرنگارمهر در ارومیه، سردارسرلشگررحیم صفوی درمراسم بزرگداشت شهدای سانحه سقوط بالگرد سپاه پاسداران آذربایجان غربی در مصلای ارومیه اظهار داشت : امروز 5 نیروی سپاه ، ارتش ، بسیج ، نیروی انتظامی و نیروهای اطلاعاتی کشور، ضمن تجهیز به روز آماده تر و قدرتمند تر از 28 سال گذشته شده اند به طوری که نه تنها امنیت کشور را تامین می کنند بلکه تامین کننده وتعیین کننده امنیت خاورمیانه هستند.

وی افزود: هم اکنون دشمنان فرا منطقه ای ما به طور خاص آمریکایی ها ، انگلیسی ها وصهیونیست ها به دلیل شکست سیاست هایشان در افغانستان عراق و فلسطین به دنبال فرافکنی هستند.

صفوی با اشاره به شکست شعارهای دموکراسی و صلح طلبی آمریکا و اسرائیل در عراق و پرداخت هزینه و تلفات بالای آنها افزود: سیاست جدید آنها ضمن جلوه دادن ایران به عنوان عامل بی امنی در منطقه، حمایت از گروهک های اشرار ضد انقلاب و ساماندهی آنها برای ایجاد برخی نا امنی ها درمناطق مرزی ایران می باشد.

وی با اشاره به حمایت های مالی سازمان های اطلاعاتی سیا و موساد از گروهک های ضد انقلاب ایرانی، افزود: امروز آمریکا و صهیونیست با تصویب میلیون ها دلار و تجهیز و پرداخت هزینه برای ایجاد ماهواره و شبکه های تلویزیونی و هزینه خرید سلاح و مهمات برای این گروهک ها سعی در ایجاد ناامنی در ایران را دارند.

فرمانده کل سپاه اضافه کرد: اما مردم غیور آذربایجان غربی و کردستان در طول تاریخ انقلاب ثابت کرده اند چگونه این اشرار وابسته به بیگانگان را قلع و قمع کردند.

صفوی با هشدار جدی به گروهک های تروریستی و ملحد گفت : به اشرار مسلح ضد انقلاب ایرانی وابسته به بیگانگان هشدار می دهیم که سپاه پاسداران حق خود می داند برای دفاع از امنیت خود و مردم ایران این عناصر را تعقیب و منهدم کند.وی افزود: نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروهای عملیاتی هستند که هم در سیاست خارجی، هم امنیت ملی و هم دوست و دشمن را خوب تشخیص می دهند.

فرمانده کل سپاه در ادامه با هشدار به گروهک های وابسته به بیگانگان تاکید نمود: ملت ایران به خصوص مردم دلیر ، غیور ، قهرمان ، آزاده ، دیندار و با هوش عشایر کرد و شیعه و آذربایجان و کردستان نشان دادند که این گروهک 27 سال نتوانسته اند کاری کنند بعد از این هم نخواهند توانست.

عضو شورای عالی امنیت ملی از مردم مناطق مرزی کشور به ویژه عشایر کردنشین و شیعه مناطق آذربایجان غربی وکردستان خواست برای ایجاد امنیت و مقابله با افراد ضد دین، شرور و ضد اسلام با نیروهای مسلح کشور همکاری کنند.

وی درخاتمه آذربایجان غربی را از استانهای امن و پیشرفته نسبت به استانهای کشورهای همجوار عنوان کرد و افزود: این ملت بارها و بارها در طول انقلاب ، جنگ تحمیلی ، 22 بهمن ثابت کرده اند که حافظ امنیت و ثبات ایران در منطقه هستند.

صفوی خاطر نشان کرد : در حال حاضر نیز نیروهای ضدانقلاب و تروریستی که در طول عملیات چند روزه 30 نفر از آنها به درک واصل شده و 13 نفر از نیروهای ما شهید کرده اند، تحت تعقیق نیروهای ما هستند و ما تا ریشه کن کردن این گروهک های فاسد از پای نخواهیم نشست.