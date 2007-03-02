بیمارستان آموزشی دانشگاه آزاد بیرجند احداث می شود

ابراهیم تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح 7 ماه آینده آغاز می شود، گفت : اعتبارات این امر از محل تسهیلات اعتباری صندوق سازمان مرکزی دانشگاه آزاد بیرجند و کمکهای خیرین تامین می شود.
وی احداث ساختمان آزمایشگاه، استخر سرپوشیده، سالن اجتماعات، سالن ورزشی و دانشکده پیراپزشکی را از مهم ترین برنامههای در دست اقدام این مرکز عنوان کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند از راه اندازی بیمارستان آموزشی 220 تختخوابی این دانشگاه با هدف ارائه خدمات به دانشجویان رشته های علوم پزشکی خبر داد.
ابراهیم تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح 7 ماه آینده آغاز می شود، گفت : اعتبارات این امر از محل تسهیلات اعتباری صندوق سازمان مرکزی دانشگاه آزاد بیرجند و کمکهای خیرین تامین می شود.
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