بیمارستان آموزشی دانشگاه آزاد بیرجند احداث می شود

ابراهیم تقی ‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح 7 ماه آینده آغاز می ‌شود، گفت : اعتبارات این امر از محل ‌تسهیلات اعتباری صندوق سازمان مرکزی دانشگاه آزاد بیرجند و کمکهای خیرین تامین می شود.



وی احداث ساختمان آزمایشگاه، استخر سرپوشیده، سالن ا‌جتماعات، سالن ورزشی و دانشکده پیراپزشکی را از مهم‌ ترین برنامه‌های در دست اقدام این مرکز عنوان کرد.