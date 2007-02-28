به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، فاطمه آجرلو در نشست مطبوعاتی با حضور خبرنگاران در سالن کنفرانس ناحیه 1 آموزش و پرورش کرج اظهار داشت: بحث انتقال تونلی آب کرج در هیئت دولت مطرح شده و حاضران در آخرین جلسه این هیئت نسبت به اثرات مخرب این نحوه انتقال آب به طور کامل توجیه شده اند . همچنین آمار و اطلاعات لازم در این خصوص در اختیار مسئولان ذیربط قرار گرفته است.

وی افزود: به رغم تمام پیگیری های صورت گرفته و مخالفت هایی که در این خصوص اعلام شده امسال نیز برای اجرای این پروژه ردیف بودجه مستقل تعیین گردیده است که پیشنهاد حذف آن با مقاومت برخی افراد مواجه شده است.

آجرلو ادامه داد: نمایندگان مردم کرج در مجلس پیشنهاد کرده اند تا زمان تعیین تکلیف نهایی پروژه میزان اعتبارات آن به یک چهارم تقلیل یابد تا حداقل اعتبارات به این صورت بلااستفاده باقی نمانند اما تصویب قطعی این پیشنهاد منوط به تصمیم کمیسیون تلفیق است.

آجرلو یادآور شد: بارها در جلسات مختلف تاکید کرده ایم که مردم و مسئولان کرج با اصل انتقال آب کرج به تهران مخالفتی ندارند بلکه با روش انتقال آن مخالف هستند.

وی افزود: برای تامین آب پایتخت به عنوان ام القرای جهان اسلام نمی توان بی تفاوت بود اما وزارت نیرو در میان گزینه های مختلف برای این کار بدترین گزینه که انتقال تونلی بود را انتخاب کرده است.

نماینده کرج تصریح کرد: طرح وزارت نیرو مبنی بر انتقال 12 متر مکعب آب در ثانیه از بالا دست سد کرج از طریق تونل دبی آب رودخانه کرج را به شدت پایین می آورد. هم اکنون 14 متر مکعب آب در ثانیه در این رودخانه جریان دارد که انتقال 12 متر از آن یعنی خشکاندن یکی از زیباترین رودخانه های جهان.

وی ادامه داد: از سالیان دور و پس از احداث سد کرج آب رودخانه کرج از طریق بیلقان به تهران انتقال می یافت و هم اکنون نیز این روند ادامه دارد که ما پیشنهاد داده ایم مسئولان آب مورد نیاز خود را از همین مسیر به تهران منتقل کنند و سیستم و تجهیزات کنونی انتقال آب در بیلقان را تقویت نمایند.

آجرلو تاکید کرد: یکی از مستندات دائمی وزارت نیرو برای انتقال آب از بالادست سد آلودگی آب رودخانه در منطقه بیلقان است که این موضوع به سادگی و با کمتر از یک چهارم هزینه مورد نیاز انتقال تونلی قابل برطرف شدن است. زیرا پیشگیری از آلودگی آب کرج در مدت زمان طولانی بسیار کم هزینه تر از حفر تونل است.

وی یادآور شد: در عین حال موضوعی که مسئولان قصد ندارند به آن توجه کنند خودپالایندگی رودخانه کرج است و همه کارشناسان آب و شیمی و ... می دانند که رودخانه کرج قادر به پالایش آب به صورت خود به خود است و این یکی از مزایای ویژه رودخانه کرج است که در صورت انتقال آب از بالا دست این قابلیت نیز که بسیار انحصاری است از بین خواهد رفت.

آجرلو در خصوص ادامه فعالیت پیمانکاران پروژه اظهار داشت: هم اکنون 190 تا 200 متر از این تونل احداث شده که برای امور نظامی و تاسیس قرارگاه قابل استفاده است و تجهیزات و ابزار آلات خریداری شده به همین منظور نیز قابلیت استفاده در دیگر نقاط کشور را دارد.

وی تصریح کرد: وضعیت آب کرج به عنوان دومین کلانشهر کشور از هم اکنون نگران کننده است و سطح آبخوان کرج بیش از یک متر و 75 سانتی متر افت کرده است. آب در برخی نقاط دیگر از جمله ماهدشت و اشتهارد به سمت شوری و تلخی گراییده و انتقال آب کرج می تواند همه موضوعات یاد شده را تشدید کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: برخی افراد با زیرکی وشیطنت سعی می کنند تخصیص آب برخی پروژه های احداث شده را به آب انتقالی از تونل نسبت دهند که این موضوع نیز فقط به منظور پافشاری بر ضرورت انتقال آب است.

وی تاکید کرد: نمایندگان کرج با قاطعیت تمام با این نحوه انتقال مخالف هستند و هر گاه لازم شود از پتانسیل مردمی دراین زمینه استفاده خواهند کرد و به هر حال یک نفر در وزارت نیرو باید پاسخگوی این موضوع باشد، زیرا با سرنوشت اجتماعی ، اقتصادی ، امنیتی مردم کرج و تهران ارتباط مستقیم دارد.

آجرلو تامین آب از چشمه های جاده چالوس به صورت بسته بندی و عرضه رایگان آن به شهروندان تهرانی و انتقال از همان مسیر قبلی بیلقان به تهران را از جمله راهکارهای حل این معضل دانست.