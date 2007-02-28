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۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۰۸

راهبهای بودائی کامبوج خواستار آزادی دینی در ویتنام شدند

پنجاه راهب بودائی اهل کامبوج روز گذشته مقابل سفارت ویتنام تظاهرات کرده و از دولت کمونیست این کشور که رئیس جمهور آن برای بازدید به کامبوج سفر کرده خواستند در آزادی دینی این کشور تجدید نظر کرده و سرکوبهای دینی را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بیش از 100 نفر پلیس ضد شورش مسلح با باتومهای شوک الکترونیکی و تفنگهای AK-47 مقابل سفارت ویتنام صف کشیده و تلاش کردند راهبهای بودائی که با لباس سنتی زعفرانی رنگ خود به تظاهرات آمده بودند را متفرق کنند.

شرکت کنندگان در تظارات اظهار داشتند: پلیس جنوب ویتنام اخیرا 9 نفر از راهبهای بودائی کامبوجی تبار را دستگیر کرده و لباس راهبی را از تن آنها در آورده است. ما می خواهیم مقامات ویتنامی آزادی بیشتری برای مؤمنان بودائی قائل شوند.

نگوین مین تریت رئیس جمهور ویتنام دیروز با نوردوم سیهانوک پادشاه کامبوج در آغاز سفر دو روزه خود از این کشور آسیای جنوب شرقی دیدار کرد.

ویتنام همواره اتهامهای گروه های بین المللی حقوق بشر را مبنی بر نقض حقوق بشر و آزادی دینی در این کشور تقبیح می کند.

بودیسم ماهایانا، تائویسم، کنفوسیوسی در قسمت اعظم تاریخ کشور ویتنام زندگی فرهنگی مردم را تحت تأثیر قرار داده بود. بر اساس آمار سال 1999، 8/80 درصد ویتنامی ها اعلام کردند از هیچ دینی پیروی نمی کنند.

دین مسیحیت از سوی مستعمره نشین های فرانسه و میزان اندکی از آن هنگام حضور نیروهای آمریکایی وارد ویتنام شد. در حال حاضر مذهب کاتولیکها و پروتستانهای مسیحی از رشد قابل توجهی در این کشور برخوردار است.

اقلیت قومی شامی نیز در این کشور مسلمان هستند که اکثراً در جنوب غربی ویتنام زندگی می کنند. دولت این کشور همواره به علت نقض حقوق دینی مؤمنان مورد انتقاد قرار گرفته است.

کد مطلب 454862

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