درخواست کره جنوبی برای احترام به توافق خلع سلاح هسته ای در شبه جزیره کره

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری فرانسه، در اولین نشست کامل بین دو کره، لی جائه جونگ وزیر اتحاد کره جنوبی از کره شمالی خواست که به قول خود برای توقف برنامه تسلیحات هسته ایش با رفتاری ملایم و سریع پایبند باشد .



وی درمراسم استقبال که شب گذشته در پایتخت کره شمالی برگزارشد، گفت : مذاکرات شش جانبه یک توافقنامه خوب و صادقانه براساس اصول برابر و منصفانه به بار آورد .



وزیراتحاد کره جنوبی همچنین خواستار از سرگیری فوری تلاشها برای ایجاد یک مرکز اتحاد خانواده ها در استراحتگاه کوهستانی کومگانگ شد .



این مقام کره جنوبی همچنین پیشنهادکرد که نشست دو جانبه وزیران اتحاد دو کشور هر سه ماه یکباربدون توجه به وضعیت سیاسی برگزارشود .



درمذاکرات چهار روزه مقامات دو کره در پیونگ یانگ، کمک غذایی به کره شمالی ومسئله اتحاد خانواده های جدا شده دردستور کار قرار دارد .



انتظار می رود دراین مذاکرات که روز جمعه پایان خواهد یافت افتتاح راه آهن بین مرزی و طرح انتقال مواد معدنی کره شمالی از طریق کره جنوبی مورد بحث قرارگیرد .



در سر مقاله امروز روزنامه هرالد کره جنوبی آمده است که ازسرگیری ارسال مواد غذایی به کره شمالی بستگی به اجرای توافقنامه پکن دارد .



کره جنوبی پس از آزمایش موشکی کره شمالی در ماه ژوئن سال گذشته کمک سالانه خود به همسایه شمالی اش که شامل 500 هزار تن برنج و 350 هزار تن کود کشاورزی است، متوقف کرد .

اتحاد مجدد خانواده ایی که از جنگ دو کره بین سال 1950 تا 1953 از یکدیگر جدا و دو طرف مرز قرار گرفتند، در دستور کاری فوری دو کره قراردارد .



بنابرگزارش دیگری ازخبرگزاری فرانسه، سپهبد مایکل ماپلس رئیس سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا شب گذشته درجلسه پرسش و پاسخ کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا اعلام کرد : کره شمالی از نظر فنی توانایی ساخت یک موشک دوربرد که می تواند به آمریکا برسد را دارد با وجود اینکه آزمایش موشکی این کشور در سال گذشته با شکست روبرو شد .



مایکل مک کونل رئیس ساز مان اطلاعات ملی آمریکا نیز گفت : ما توانایی نظارت بر پایبندی کره شمالی به توافقنامه 13 فوریه پکن را نداریم .