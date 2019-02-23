«ویدئو چکیِ» که خود نیاز به بازبینی دارد/ والیبال در خطر

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: رقابت‌های لیگ برتر والیبال با حضور ۱۳ تیم از مهرماه سال جاری شروع به کار کرد. پس از خروج ۸ ملی پوش از مسابقات داخلی و حضور در رقابت‌های خارجی، تصور بر این بود لیگ برتر شاهد افت چشم گیری از نظر کیفیت شود اما حضور بازیکنان جوان و با انگیزه تاحدودی مانع این افت شد.

نیروی جوانی و انگیزه باعث شد تا تیم‌ها رقابت‌های فشرده و نزدیکی با یکدیگر داشته باشند و بر خلاف دوره پیش که فقط بازی‌های خاص به ست پنجم می رفت، شاهد تعداد بالای بازی‌هایی باشیم که کارشان به ست پنجم کشیده می شود.

رقابت نزدیک تیم‌ها با یکدیگر حساسیت مسابقات را دو چندان کرده بود و هرچه از رقابت‌های لیگ می گذشت و به هفته های پایانی مسابقات نزدیک می‌شدیم این حساسیت بیشتر می شد. تلاش تیم‌ها برای قرار گیری در بین ۸ تیم برتر جدول رده بندی و صعود به مرحله پلی آف بود. افزایش حساسیت مسابقات اشتباهات داوری در برخی از بازی ها نیز منجر به ایجاد حواشی شد و اعتراض تماشاگران و البته بازیکنان و کادر فنی تیم ها را به همراه داشت.

پیش از شروع مسابقات قرار بود در رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر از ویدئو چک ایرانی برای نخستین بار استفاده شود تا حواشی داوری به حداقل برسد. به همین دلیل در هفته چهارم مسابقات و در بازی دو تیم خاتم اردکان و سایپا و با حضور احمد ضیایی(رئیس پیشین فدراسیون) و امیر حسین منظمی(دبیر سابق فدراسیون) ویدئو چک ایرانی به صورت رسمی راه اندازی شد. اما هنوز دقایقی از افتتاح نگذشته بود که این وسیله با نقص فنی مواجه شد!

افتتاح ویدئو چک توسط احمد ضیایی

تدبیر فدراسیون والیبال برای کاهش حواشی داوری استفاده از ویدئو چک ایرانی بود و قرار بود بازی‌هایی که به میزبانی تهران برگزار می‌شوند از این وسیله استفاده کنند و در ادامه نیز شرایطی فراهم شود که از این تکنولوژی در شهرستان ها نیز بهره گیرند اما از همان دقایق ابتدایی افتتاح ویدئو چک ایرانی مشخص بود که این وسیله نمی تواند کمک چندانی به کاهش حواشی کند و حتی می تواند باعث افزایش حواشی نیز شود.

پس از نقص فنی به وجود آمده در استفاده از ویدئو چک، دیگر خبری از این وسیله نشد تا حتی رقابت‌های تهران نیز بدون استفاده از این تکنولوژی برگزار شود. استارت اعتراض به حواشی داوری در آخرین بازی نیم فصل نخست مسابقات بین دو تیم شهرداری ورامین و کاله رقم خورد و اوج حساسیت و حواشی و جای خالی ویدئو چک در بازی هفته شانزدهم رقم خورد که در نهایت اعتراض به داوری و ورود تماشاگران به زمین منجر به نیمه تمام ماندن بازی شد و تیم اردکانی نیز تهدید به کناره گیری از رقابت‌های لیگ کرد.

هرچه به پایان مسابقات نزدیک شدیم با افزایش حساسیت بازی‌ها جنجال‌ها بیشتر شد، با تصمیم اتخاذ شده از سوی فدراسیون قرار شد بازی‌های مرحله پلی آف با استفاده از ویدئو چک برگزار شود، البته فقط برای بازی‌های تهران. روز چهارشنبه و در اولین مرحله پلی آف در بازی دو تیم پیکان و سایپا از ویدئو چک استفاده شد. ویدئو چکی که نشان داد هنوز مشکلاتش پابرجا است و کیفیتی بسیار پایینی در صحنه های بازبینی دارد. تا جایی که پس از بازبینی صحنه‌ها بازیکنان و افراد حاضر در سالن بر سر صحنه بازبینی شده دچار تردید بودند.

استفاده از این ویدئو چک با کیفیت پایین در ادامه مسابقات زمینه ساز بروز حواشی بیشتری خواهد شد و شاید عدم استفاده از آن با این شرایط بهتر باشد چرا که خود ویدئو چک نیاز به بازبینی دارد!

در سه بازی برگزار شده نیز که به میزبانی تیم های شهرستانی بود در بازی دو تیم خاتم اردکان و کاله مازندران تماشاگران بارها به قضاوت داور بازی اعتراض کردند و همین مسئله باعث وقفه در بازی شد. فدراسیون والیبال باید پیش از رخ دادن حادثه‌ای جدی در مسابقات و بروز جنجال تدبیر ویژه ای برای این مسئله بیاندیشد.