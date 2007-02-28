برقراری ارتباط کلامی در جهان مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، "وی وکس" که ارائه دهنده جهان های مجازی و اجتماعات بازی های آن لاین است، اعلام کرد: شخصیت های مجازی با استفاده از این تکنولوژی می توانند با یکدیگر صحبت کرده و با حرکت به محله های دیگر با ساکنین آنجا نیز ارتباط برقرار کنند.

ظرفیت کلامی این سیستم ابعاد تازه ای را به زندگی دوم یا جهانی آن لاین با بیش از 4 میلیون عضو از بیش از یکصد کشور می دهد.

زندگی دوم Grid عبارت از یک صحن پیشرفته و پیچیده ای است که توسط کمپانی "لیندن لاب" در سال 1999 ایجاد شد تا شکل تحول یافته و جدیدی از تجارب سه بعدی را ارائه دهد.

از سویی زندگی دومی که 4 سال پیش از سوی "لیندن لاب" در سانفرانسیسکو راه اندازی شد به شخصیت های خود امکان برقراری ارتباط با ارسال پیام های فوری را می دهد و تکنولوژی تازه ارائه شده به آنها کمک می کند تا با یکدیگر حرف هم بزنند.

مغازه ها در دنیای مجازی به فروش اشیا ساختگی می پردازند. اسباب ساده نیز به سکنه این دنیا امکان می دهد تا از طریق رمزهای رایانه ای همه چیز از فیلم و لباس گرفته تا ساختمان و هنرهای فضایی را تولید کنند.

بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، ساکنین مالک ساخته های خود هستند و از فروش آنها معافند. همچون دنیای واقعی، سکنه دنیای مجازی مختارند که اجناس مجازی را به جای ساختن، خریداری کنند.