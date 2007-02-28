روابط مسکو و تفلیس وارد مرحله غیرقابل پیش بینی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر " میخائیل ساکاشویلی" در گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز با ناکارآمد دانستن تحریمهای روسیه علیه کشورش تصریح کرد:" گفتگوهای مقدماتی درباره تحریم تجاری بین دوکشور صورت گرفته است."

وی افزود:" یک حس ناامنی در بین برخی مردم ( درباره انتخابات آتی ریاست جمهوری روسیه) وجود دارد و پیش بینی این مسئله که ممکن است چه اتفاقی بیفتد کار بسیار سختی است."

ساکاشویلی خاطر نشان کرد که با وجود بهبود روابط بین دو کشور، اما توپ در زمین آنها ( روسیه) است.

سال گذشته " ویاچسلاف کووالنسکو" سفیر روسیه به تفلیس پس از دستگیری 4 افسر ارتش روسیه توسط مقامات گرجستان به جرم جاسوسی از این کشور اخراج شد. روسیه همچنین تحریمهای حمل و نقل را بر گرجستان تحمیل و صدها تبعه گرجستانی را از این کشور اخراج کرد.

ساکاشویلی در این باره گفت:" بسیاری در روسیه واقع بین هستند و می فهمند که این فشار کارساز نیست."