سازمان ملی جوانان دغدغه افزایش بودجه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام جواد حاج علی اکبری در مراسم افتتاحیه نشست دو روزه مدیران نمایندگی های استانی سازمان ملی جوانان ، نقش ستادی سازمان را یادآور شد و گفت: از انجا که این سازمان کار اجرایی ندارد و قرار نیست توزیع کننده بودجه باشد، دغدغه افزایش بودجه ندارد.

رئیس سازمان ملی جوانان به کافی بودن بودجه سازمان ملی جوانان جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای ماده 112 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تاکید کرد و افزود: این بودجه برای تقویت ظرفیت کارشناسی سازمان و حضور در مراکز برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسب است.

وی همچنین در ادامه یادآور شد: بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق، صرفا برای فعالیت های ستادی سازمان ملی جوانان در نظر گرفته شده و برای موضوعاتی مانند اشتغال ، ازدواج ، مسکن و اوقات فراغت جوانان، در بودجه سایر دستگاهها اعتباراتی پیش بینی شده که سازمان ملی جوانان در حال رایزنی جهت تقویت و تثبیت این بودجه ها است.

رئیس سازمان ملی جوانان در ادامه سخنان خود به موضوع فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشور اشاره کرد و گفت: موضع دیپلماتیک کشور در رابطه با دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای ، محکم و منطقی است.

وی با تاکید بر صحت جهت گیری دولت و با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع خبرگان رهبری افزود: هم اکنون کشور در جایگاه مطلوبی قرار گرفته است این مسئله به این معنا نیست که در شرایط فعلی هیچ مشکلی وجود ندارد اما جهت گیری دولت در راستای نگاه امام(ره) و آرمان های انقلاب اسلامی، به درستی انتخاب شده است.