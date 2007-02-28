حمایتهای مادی و معنوی برای حفظ هویت اسلامی قدس ضروری است/ کشورهای اسلامی آماده قطع رابطه با اسرائیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بین المللی "فرهنگ اسلامی و گفتگوی تمدنها " به منظور معرفی فرهنگ اسلام و فهم دیگری و ایجاد تفاهم میان ملتها و تمدنها از سوی سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) از 7 تا 9 اسفند در مغرب برگزار شد .



همایش بین المللی "فرهنگ اسلامی" در مغرب برگزار می شود

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) با همکاری شوراهای جهانی دعوت به اسلام همایش بین المللی " فرهنگ اسلامی و گفتگوی تمدنها " را از دوشنبه 7 اسفند در رباط پایتخت مغرب برگزار کرد .

در این همایش تجربه تمدن اسلامی در اعتراف به وجود دیگری، راههای فعال سازی مؤلفه های اسلامی به منظور تفاهم میان ملتها و تمدنها در چارچوب تحولات بین المللی، پاسخگویی به اهانت دیگران به اسلام و رسول خدا، تبیین و بررسی مخالفتهای آنها با بیان حقایق تاریخی و علمی مورد بررسی قرار گرفت .

مسلمانان باید برای درک هویت اسلامی خود پیشقدم باشند

مدیر کل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسسکو) در همایش "فرهنگ اسلامی و گفتگوی تمدنها" با بیان اینکه فهم هویت فرهنگ اسلامی از مؤلفه های زندگی مسلمانان است پس باید اول میان خود آنها تحقق یابد، گفت: مسئولیت مشترکی میان اهل قلم در سطح جهان وجود دارد که باید به واسطه آن اشاعه ارزشهای فرهنگ اسلامی و مبادی تمدن اسلامی اهتمام ورزند.



دکتر عبدالعزیز بن عثمان تویجری مدیر کل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) در همایش بین المللی" فرهنگ اسلامی و گفتگوی تمدنها " که در رباط برگزار شد، اظهار داشت: جهان دوره ای از دوره های تاریخ را می گذارند که نیاز به تحکیم ارزشهایی چون فهم دیگری، تفاهم میان ملتها، حمایت از گفتگوی بین فرهنگها و همزیستی میان تمدنها بیش از گذشته است.



مدیر کل آسیسکو با بیان اینکه مسئولیت مشترکی میان اهل فکر و قلم در سطح جهانی وجود دارد، افزود: این مسئولیت به نسبت رهبران فکری، فرهنگی و علمی اسلامی افزایش می یابد، زیرا اسلام رسالتی الهی برای همه بشر است تا برادری، صلح و همزیستی میان ملتها را ایجاد کند.

دکتر عبدالعزیز بن عثمان تویجری گفت: فهم و تفاهم هویت فرهنگ اسلامی باید اول میان خود مسلمانان تحقق یابد و صلح میان آنها ایجاد شود زیرا از ذات آنها سرچشمه می گیرد و عملی که فعل را به حرکت وا می دارد، مؤثر است، زیرا فرهنگ اسلامی هویت مسلمانان بوده و مؤلفه های آن از مؤلفه های زندگی آنها به شمار می رود.



کارشناسان بین المللی یونسکو به قدس اعزام می شوند

سازمان آموزش، فرهنگ و علوم ملل متحد (یونسکو) در نظر دارد گروهی از کارشناسان بین المللی را به منظور تحقیق در عملیات تعرض آمیز اسرائیل در مسجدالاقصی و اطراف آن هفته آینده به قدس اعزام کند.

گروهی از کارشناسان بین المللی اوایل هفته آینده از سوی سازمان آموزش، فرهنگ و علوم ملل متحد ( یونسکو) به منظور تحقیق در عملیات تعرض آمیز اسرائیل به قدس اعزامی شوند و در این میان با گروه اردنی قدس دیدار کرده و گزارشها و نظر سنجی های آنها را درباره عملیات اسرائیل بررسی می کنند.

در بیانیه کویچیرو ماتسورا مدیر کل سازمان یونسکو آمده است که اعزام گروه کارشناسان بین المللی در اسرع وقت صورت می گیرد و پس از مشورت با گروههای مختلف، عملیات تعرض آمیز اسرائیل مورد ارزیابی قرار می گیرد.این گروه اعزامی هفته آینده به ریاست مسئول کمیته میراث جهانی یونسکو اعزام می شوند که پس از بازگشت گزارشهای خود را به ماتسورا ارائه می دهند.

کشورهای اسلامی آماده قطع رابطه با اسرائیل هستند

وزیر خارجه مالزی گفت: وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با پیشنهاد مالزی برای قطع ارتباط دیپلماسی با اسرائیل در پی برگزاری نشست اضطراری هفته گذشته در جده، موافقت کردند.



مالزی که ریاست دوره ای سازمان کنفرانس اسلامی را به عهده دارد، اعلام کرده که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برای متوقف کردن ارتباط دیپلماسی با اسرائیل به علت تعرض به مسجدالاقصی آماده باشند.

سید حامد البار وزیر خارجه مالزی اظهار داشت: در پی تعرضات اسرائیل به مسجدالاقصی و زیر سؤال بردن مقدسات مسلمانان، وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در پی برگزاری نشست اضطراری وزیران خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در جده عربستان، با پیشنهاد مالزی مبنی بر قطع ارتباط دیپلماسی با اسرائیل موافقت کردند.



همچنین مالزی به سازمان کنفرانس اسلامی پیشنهاد داد تا شکوائیه ای به دادگاه بین المللی ( لاهه) در راستای ناخشنودی و اظهار تنفر وسیع جهان اسلام نسبت به اقدامات اسرائیل، ارائه دهد.



ساخت زیرگذر در مسجدالاقصی

مؤسسه حمایت و آبادانی مقدسات اسلامی الاقصی از فعالیتهای شورای یهودی زیر نظر رژیم اشغالگر اسرائیل که به ساخت زیرگذری در 600 متر از مسجدالاقصی فاصله داشته و به ضلع جنوب غربی آن منتهی می شود، پرده برداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،

پرده برداشته که این شورا با حمایت رژیم اشغالگر اسرائیل در تعبیه زیرگذری که 600 متر از مسجدالاقصی فاصله داشته و به ضلع جنوب غربی آن منتهی می شود، اقدام کرده است.



مؤسسه حمایت و آبادانی مقدسات اسلامی الاقصی در گزارشهای تصویری که نسخه ای از آن مقاصد و اهداف حفر زیرگذر است، توضیح داد که تعبیه این زیرگذر بخشی از سیاست اسرائیل است که با هدف یهودی سازی شهر قدس و تغییر آثار باستانی انجام می شود.



این حفریات اینک از منطقه اسفل گذر کرده و به منطقه عین سلوان مقابل مسجد عین سلوان زیر زمین وقفی مسیحیان که مقابل ضلع جنوبی مسجدالاقصی است، رسید. این زیرگذر عمقی بالغ بر 10 متر و عرضی 2 متری دارد که 30 متر آن حفر شده و در طول 100 متری به زاویه جنوب غربی مسجد زیر ساختمان موزه اسلامی می رسد.

این زیر گذر برای حفر از تجهیزاتی چون برق، روشنایی، تهویه و سیستم تخلیه گرد و خاک برخوردار و سقف و اطراف آن آهنی و محکم بوده است. این زیرگذر که از همه طرف بسته است، امکان دید آن جز از سوی کسانی که در آنجا رفت و آمد می کنند، وجود ندارد.

اسرائیل حفاریهای خود در مسجدالاقصی را شبانه ادامه می دهد



رهبر جنبش اسلامی فلسطین اشغالی اعلام کرد: بلدوزرهای اسرائیلی با هدف نابودی باب المغاربه در مسجدالاقصی شب هنگام ، زمانی که همه مردم خوابیده اند، فعالیت خود را شروع و قبل از طلوع خورشید عقب نشینی می کنند.



شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی فلسطین اشغالی با بیان این نکته که حکومت اشغالگر اسرائیلی با هدف نابودی باب المغاربه در مسجدالاقصی در ساعتهای دیروقت شب فعالیت می کند، گفت: حکومت اشغالگر اسرائیل هر روز از تعدادی کارگر می خواهد تا به نابوی باب المغاربه به صورت پنهانی اقدام کرده و صدها کیسه خاک و سنگهای باستانی باب المغاربه را خارج کنند.



شیخ صلاح با بیان اینکه ما فعالیتهای صهیونیستها را زیر نظر گرفته ایم، اظهار داشت: با شهود عینی کشف کرده ایم که حکومت اشغالگر برخی شبها با بلدوزرهای بزرگ و با هدف نابودی و ویرانی باب المغاربه شبانه اقدام کرده و قبل از سپیده دم عقب نشینی می کنند که شنبه شب نیز این اقدام را انجام داده و بلدوزرهای بزرگ را به کار انداخته بودند و مانند خفاش شب کار می کردند.



راههای مبارزه با تعرضات اسرائیل در مسجدالاقصی بررسی شد

نشست اضطراری وزیران خارجه سازمان کنفرانس اسلامی به منظور مبارزه با تعرضات اسرائیل به مسجدالاقصی و هتک حرمت مقدسات مسلمانان 3 اسفند ماه در عربستان برگزار شد.



نشست اضطراری و گسترده کمیته اجرایی در سطح وزیران خارجه سازمان کنفرانس اسلامی پنج شنبه 22 فوریه ( 3 اسفند) به منظور بررسی اوضاع فلسطین و اقدامات و تعرضات اسرائیل در راستای ویرانی بخشی از مسجدالاقصی در جده برگزار شد.



در این نشست اضطراری راههای توقف هتک حرمت به مقدسات مسلمانان، آثار تاریخی اسلامی در قدس و هتک حرمت قوانین بین المللی را مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان کشورهای عضور در کمیته اجرایی چون مالزی، قطر، سنگال، آذربایجان، یمن، پاکستان، عربستان به همراه پروفسور اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی و هیئتی از برخی از کشورها چون فلسطین حضور داشتند.



حمایتهای مادی و معنوی برای حفظ هویت اسلامی قدس ضروری است

طی برگزاری نشست اضطراری وزیران خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در عربستان شرکت کنندگان در بیانیه ای به حمایتهای مادی و معنوی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در راستای حفظ هویت اسلامی شهر قدس تأکید کرده و از مجامع بین المللی خواستار توقف تعرضات و اجرای قوانین بین المللی از سوی اسرائیل شدند.



طی برگزاری نشست اضطراری وزیران خارجه سازمان کنفرانس اسلامی که پنجشنبه 3 اسفند ماه در جده برگزار شد، پروفسور اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی با اشاره به مسائل مسجدالاقصی، تعرضات اسرائیل به قدس و هتک حرمت به مقدسات مسلمانان گفت: در این شرایط باید سازمانهای اسلامی و بین المللی برای توقف و عدم تکرار آن اقدام و جایگاه خود را در مقابل تعرض به آثار فرهنگی و دینی مشخص کنند.



طی این بیانیه از امتهای مسلمان خواسته شد در مقابل فشارهایی که به آنها وارد می شود وحدت خود را حفظ و از اختلافات گروهی و دینی جلوگیری کنند. از سوی دیگر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به منظور اسکان شهروندان فلسطینی در قدس حمایتهای مادی و معنوی خود را ارائه دهند تا از هویت اسلامی شهر قدس حفاظت کنند.



مجامع بین المللی باید بر اسرائیل فشار آورند تا دشمنی و تعرض به مسجدالاقصی فورا متوقف و تدابیر لازم برای از بین بردن بحران و خشونت اجرا شود، چرا که این مسئله تهدیدی برای امنیت و صلح بین المللی بوده و شایسته است تلاشهای جدی برای تحقق صلح و امنیت در خاورمیانه صورت گیرد.

در این بیانیه از کشورهای اسلامی خواسته شد تا خطراتی را که ضمن تهدید مسجدالاقصی و مقدسات اسلامی در شهر قدس ایجاد می شود و امنیت و آرامش منطقه را بر هم می زند شرح داده تا مجامع بین المللی بر اسرائیل فشار آورند تا تعرضات خود را متوقف کند.



نشست وزیران خارجه 6 کشور اسلامی برگزار شد



نشست وزیران امور خارجه 6 کشور اسلامی به منظور بررسی بحران در فلسطین و تعرضات اسرائیل به مقدسات مسلمانان یکشنبه 6 اسفند ماه در پاکستان برگزار شد.



وزیران امور خارجه 6 کشور اسلامی به همراه پروفسور اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی در پاکستان گردهم می آیند تا علاوه بر بررسی بحران فعلی در فلسطین و تعرضات اسرائیل به مسجدالاقصی یکی از مقدسات مسلمانان، وضعیت عراق را نیز بررسی کنند.



این وزیران از کشورهای عربستان، مصر، اندونزی، اردن، ترکیه و پاکستان بوده و روابط میان ایران و آمریکا را نیز بررسی کردند .



همکاری کشورهای اسلامی شکاف بین اسلام و غرب را از بین می برد



نخست وزیر پاکستان طی برگزاری نشست وزیران امور خارجه 6 کشور اسلامی در اسلام آباد، از کشورهای اسلامی خواست تا اهداف و برنامه های مشترکی برای از بین بردن بحران در خاور میانه در نظر گیرند تا به واسطه آنها شکاف میان اسلام و غرب از بین برود.



طی برگزاری نشست وزیران امور خارجه 6 کشور اسلامی به منظور بررسی بحران در فلسطین و تعرضات اسرائیل به مقدسات مسلمانان یکشنبه 6 اسفند ماه در اسلام آباد، شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان با بیان اینکه باید تلاشهایی برای تشکیل جبهه واحد برای رفع بحران منطقه و از بین رفتن ارعاب، خشونت و افراط انجام شود، گفت: این مسئله تنها با انسجام و وحدت در کشورهای اسلامی صورت می گیرد.



پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه کشورهای اسلامی باید تلاشهای مشترکی برای رفع بحران در فلسطین انجام دهند تا صلح و آرامش پایدار در خاورمیانه برقرار شود، یاد آور شد: نزاع و درگیری منجر به ایجاد خشونت، افراط و ارعاب در جهان اسلام می شود، از این رو وحدت ملت فلسطین و فعالیتهای مشترک آنها به منظور برقراری عدالت و وحدت به منظور دستیابی به خواسته های ملت فلسطین ضروری است.



نشست کارشناسان آثار باستانی مسلمانان برگزار می شود



نشست فوری کمیته کارشناسان آثار باستانی مسلمانان به منظور بررسی تعرضات اسرائیل و توقف آنها از سوی سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) طی دو روز 27 و 28 فوریه ( 8 و 9 اسفند ماه) در رباط پایتخت مغرب برگزار می شود.



نشست اضطراری کمیته کارشناسان آثار باستانی با هدف بررسی وضعیت شهر قدس طی عملیات متعرضانه اسرائیل و اقداماتی که در نزدیکی مسجدالاقصی انجام داده است، طی دو روز 27 و 28 فوریه ( 8 و 9 اسفند ماه) در رباط پایتخت مغرب برگزار می شود.



با توجه به افزایش تعرضات اسرائیل به میراث مسلمانان با هدف نابودی آن و یهودی سازی شهر قدس، شرکت کنندگان تلاش می کنند تا از آثار باستانی و میراث تمدنی اسلام حمایت کنند. در چارچوب فعالیتهای کشورهای اسلامی مدیر کل آیسیسکو تدابیری را اخذ خواهد کرد تا منجر به توقف عملیات متعرضانه حکومت اشغالگر اسرائیل در مسجدالاقصی شود.

رسالت ادیان آسمانی تحکیم پایه های صلح در جهان است



در پی دیدار رئیس شورای پاپی گفتگوی فرهنگها و ادیان واتیکان با وزیر اوقاف مصر طرفین با تأکید بر اینکه ادیان آسمانی به منظور صلح میان بشر و تحکیم پایه های آن در جهان آمده اند، اعلام کردند: رهبران دینی مسئولیت بزرگی در اشاعه صلح دارند و این هدف جز با گفتگوهای سازنده محقق نمی شود.



کاردینال پل پوپارد رئیس شورای پاپی گفتگوی فرهنگها و ادیان واتیکان با دکتر محمود حمدی زقزوق وزیر اوقاف مصر در قاهره دیدار کرد. دکتر زقزوق درباره ضرورت گفتگوی بین ادیان و فرهنگها تأکید کرد و گفت: اسلام به گفتگو و شناخت بشر به منظور تقریب دیدگاهها دعوت و بر از بین رفتن سوء تفاهم و افکار نادرست درباره دیگری اشاره می کند.



وی گفت: حضرت محمد (ص) اولین کسی بود که گفتگوی بین ادیان را در تاریخ مطرح کرد و نجاشی پادشاه حبشه نیز پس از شنیدن سخنان مسلمانان با احترام اسلام به همه رسولان گذشته و آزادی عقاید و اینکه هیچ اکراهی در دین وجود ندارد، از میهمانان خود استقبال کرد.

در این میان طرفین بر اینکه ادیان آسمانی به منظور صلح میان بشر و تحکیم پایه های آن در جهان آمده اند، تأکید کرده و اظهار داشتند: هدف ادیان برخورد، درگیری، ایجاد جنگ و دامن زدن به اختلافات نبوده است. رهبران دینی مسئولیت بزرگی در اشاعه صلح دارند و این هدف جز با گفتگوهای سازنده و دوری از تعرض به عقاید دیگران محقق نمی شود.

پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان از زقزوق نیز دعوت کرد تا به واتیکان سفر کرده و در ماه می ( اردیبهشت ماه)درباره فرهنگها و ادیان سخنرانی کند. این دعوت در چارچوب مراسم یادبود شصتمین سال روابط دیپلماسی میان مصر و واتیکان انجام شده است.

اعجاز علمی قرآن شبهات غیر مسلمانان را برطرف می کند

استاد تفسیر و علوم قرآنی دانشگاه ام القرای عربستان با بیان اینکه پیشرفت تکنولوژی بشری امکان اثبات اعجاز علمی قرآن را فراهم کرده است، گفت: به تازگی برخی آیات قرآنی از طریق علم ثابت شده و مشاهدات بزرگان غیر مسلمان را به خود جلب کرده و شک و شبهه آنها را از بین برده است.

دکتر عبدالله مقبل قرنی رئیس بخش تحقیقات شورای جهانی اعجاز علمی قرآن و سنت و استاد تفسیر و علوم قرآنی دانشگاه ام القرای عربستان طی نشستی با عنوان " معجزه علمی در قرآن و سنت نبوی؛ تعرضات تمدن در قرن 21 " گفت: اعجاز علمی قرآن وسیله ای برای دعوت همگانی و مؤثر در عصر معاصر به شمار می رود و شیوه های اخذ آن از شیوه های تبلیغ و تبیین دین خدا بوده و این مسئله طی تحقیقات علمی مهم است.



وی با بیان اینکه برخی از آیات قرآنی از طریق علم اخیرا ثابت شده و مشاهدات بزرگان غیر مسلمان را به خود جلب کرده است، یاد آور شد: کشف اعجاز قرآن زمینه ای برای از بین بردن شک و تردید بزرگان غیر مسلمان شده است، چرا که مسئله ای روشن و واضح است و هیچ شبهه ای در آن وجود ندارد.

استاد تفسیر و علوم قرآنی دانشگاه عربستان با تأکید بر اینکه بین علم و دین هیچ تعارضی وجود ندارد، افزود: در قرآن کریم مسائل علمی و دینی مورد تأکید قرار گرفته است. تحقیقات اخیری که بر روی جنین و مراحل تکوین آن انجام شده، حاکی از آن است که قرآن به مراحل تکامل آن اشاره کرده. همچنین برخی از اکتشافات هستی با برخی از اخبار موجود در قرآن کاملا منطبق است. همچنین ستاره شناسی و تحقیق درباره ابرها و آسمان نیز با تحقیقا علمی و آیات قرآنی تطابق دارد. به طوری که در گذشته اماکن اثبات آنها با توجه به وسایل علمی معاصر وجود نداشت، اما اینک با پیشرفت تکنولوژی بشری این امکان ایجاد شده است.

اسلام بنیانگذار حقوق بشر است

وزیر اوقاف مصر طی برگزاری نشست شورای عالی امور اسلامی مصر با بیان اینکه اسلام اولین دینی بوده که قانون تساوی حقوق میان شهروندان مسلمان و غیر مسلمان را با حفظ اقتدار اسلام پایه گذاری کرده است، گفت: اقتدا به اخلاق حضرت محمد (ص)چهره واقعی اسلام و مسلمانان را منعکس می کند.

دکتر محمود حمدی زقزوق وزیر اوقاف مصر در مراسم افتتاحیه نشست شورای عالی امور اسلامی در مصر با بیان اینکه اسلام دارای آموزه های بسیار غنی است، اظهار داشت: بر اساس آموزه های اسلام عدالت باید میان مردم با وجود اختلاف در دین و شیوه زندگی آنها اشاعه یابد. این در حالی است که اسلام حقوق میان شهروندان مسلمان و غیر مسلمان را با حفظ اقتدار اسلام پایه گذاری کرده است.

وزیر اوقاف مصر با بیان اینکه اسلام در جنوب شرقی آسیا و غرب آفریقا به واسطه ویژگیهای اخلاقی تجار مسلمان و با انصاف اشاعه یافته است، تأکید کرد: مسلمانان با کردار و رفتار خود می توانند پرچم اسلام را بالا برند.



در این مراسم دکتر علی جمعه مفتی مصر نیز با بیان اینکه دین اسلام به تعدد ادیان و فرهنگها در جامعه و وجود اختلاف میان عقاید و ایده ها اشاره کرده است، گفت: اولین قانون مدنی که بیش از 14 قرن پیش توسط حضرت محمد (ص) وضع شد، حقوق بشر و آزادیهای دینی بود. این قانون بر همکاری و احترام، ضمن رعایت حقوق طرف مقابل تأکید کرده و از مردم می خواهد که حقوق دیگران را رعایت کنند.

دکتر جمعه در این مراسم به چگونگی رفتار حضرت محمد با کودکان اشاره کرد و افزود: احادیث به جا مانده از پیامبر اسلام بیانگر برخورد نیکوی او با کودکان است . برای درک سیره نبوی باید به فهم احادیث حضرت محمد (ص) پرداخت، زیرا ما مسلمانان باید در شیوه زندگی به او اقتدا کنیم.

نخستین بار اسلام مساوات میان زن و مرد را مطرح کرد



مدیر کل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) با بیان اینکه جایگاه زن و مرد در دین اسلام مساوی است، گفت: اسلام برای نخستین بار در تاریخ انسان، مساوات میان زن و مرد را در جامعه انسانی مورد تأکید قرار داده است .



دکتر عبدالعزیز بن عثمان تویجری مدیر کل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) طی نشستی به جایگاه زن در اسلام اشاره کرد و گفت: جایگاه زن در اسلام با مرد مساوی است و نمی توانیم درباره جایگاه یکی با عزل جایگاه دیگری صحبت کنیم.



وی با اشاره به اینکه زن در جامعه اسلامی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است، اظهار داشت: زن و مرد را نمی توان از یکدیگر جدا کرد، خداوند در خلقت انسان میان زن و مرد مساوات را رعایت کرده است و هر دوی آنها را از نفسی واحد خلق نموده تا مایه آرامش و تسکین یکدیگر باشند. چرا که مردان پس از ازدواج احساس رضایت، سعادت و خوشبختی می کند.



دکتر تویجری با تأکید بر اینکه اسلام برای نخستین بار در تاریخ انسان مساوات را میان مرد و زن را در جامعه قرار داده است، تصریح کرد: خداوند اساس را بر تساوی گذاشته است، در تعالیم اسلام و آموزه های دینی نیز وظایفی به عهده آنها است، مانند وظایف مادر بودن که زن باید رسالت مادرانه را ایفا کند.

ایجاد زمینه های لازم برای اشاعه تفکرات اسلامی ضروری است

طی برگزاری نشست دوره ای انجمن علمای سرزمین شام که حدود 3 سال پیش در امان پایتخت اردن تأسیس شده، علمای دین اسلام به فعالیتهای مختلف این انجمن در راستای بیداری مسلمانان از خطراتی که جهان اسلام را تهدیده می کند اشاره و تأکید کردند: باید زمینه های لازم به منظور اشاعه تفکرات اسلامی در سطح جهان فراهم شود .

انجمن علمای سرزمین شام که حدود 3 سال پیش در امان پایتخت اردن تأسیس شده است، فعالیتهای مختلفی به منظور توسعه افکار عمومی مسلمانان در راستای بیداری آنها از خطراتی که جهان اسلام را تهدیده می کند انجام می دهند.

طی برگزاری نشست دوره ای انجمن فعالیتهای آنها مورد تأکید قرار گرفت و به عنوان سازمانی دینی که همسو با دیگر مراکز اسلامی فعالیت می کند، سعی دارد تا گفتگوهای علمی و سازنده ای با شخصیتها و سازمانهای مختلف غیر اسلامی انجام دهد تا حقیقت اسلام برای دیگران مشخص و بتواند با دیگران همکاری داشته باشند.

علمای دین اسلام که از اعضای این انجمن هستند، مسائلی چون فقه و موازین شرعی را نیز مورد بررسی و تحقق قرار می دهند.

علمای دین اسلام که در این نشست شرکت کرده بودند، نقش رسانه ها را در معرفی این سازمان و اشاعه فعالیتهای اسلامی آنها مناسب خوانده و اظهار داشتند: برنامه های تلویزیونی، دوره های آموزشی و گفتگو تأثیر به سزایی در مخاطبان می گذارد و آنها را در اشاعه مضامین اسلام یاری می کند.

دکتر عبدالعزیز خیاط که از اعضای این انجمن است به اهمیت تعمیق مفاهیم اسلام اشاره کرد و نقش مساجد را در وحدت امت مناست خواند و گفت: باید زمینه هایی برای اشاعه تفکرات اسلامی ایجاد، زمینه احترام به دیگران فراهم و برنامه های عملی برای تشریک مساعی در اشاعه دین اسلام در نظر گرفته شود.

عربستان پذیرای 3 میلیون زائر در ایام حج عمره امسال است

با شروع ماه صفر عربستان سعودی پذیرای 3 میلیون زائر حج عمره سال 1428 است و اعلام کرده جهت حمایت از زائران خانه خدا اقدامات جدیدی اتخاذ و آماده پذیرایی از میهمانان خانه خدا است.

شیخ صالح بن عبدالرحمان حصین رئیس امور مسجدالحرام و مسجدالنبی اعلام کرد که برای موسم حج عمره سال 1428 آمادگی لازم را دارد تا جوی مملو از آسایش و آرامش و همچنین خدمت رسان به زائران ایجاد کند. از برجسته ترین فعالیتهای عربستان سهیم کردن حجاج در امور فرهنگی است، زائران از کتابخانه ها و نمایشگاههای کتاب دیدار کرده و کارخانه دوخت پرده خانه خدا و مراحل دوخت آن را از نزدیک مشاهده می کنند.



فراهم آوردن آب زمزم، ارابه هایی برای حمل سالمندان و افراد ناتوان، مفروش کردن ورودی مسجدالحرام، توجه به نظافت مسجد و حیاط و اطراف آن، استفاده از دستگاههای صوتی مجهز، تهویه هوا، فراهم آوردن دستگاههای ارتباطی، پله های برقی و ساختمانی مناسب در مسجدالحرام و قرار دادن تابلوهای الکترونیکی به دو زبان عربی و انگلیسی به منظور راهنمایی زائران از دیگر فعالیتهای عربستان طی موسم حج امسال به شمار می رود.

همایش "ثابت و متغیر در اسلام" برگزار می شود

همایش علمی " ثابت و متغیر در اسلام، ادیان آسمانی و نظام معاصر" به منظور بررسی مسائل ثابت و متغیر بین المللی در اسلام و دیگر ادیان آسمانی 24 تا 24 آوریل ( اوایل اردیبهشت) در الجزایر برگزار می شود.

در این همایش موضوعاتی چون ثابت و متغیر در احکام شرعی، اعتقادی، فقهی و اخلاقی، ثابت و متغیر در اجتهاد معاصر، اجتهاد فقهی، طبی، اقتصادی و سیاسی و ثابت و متغیر در ادیان دیگر مورد بررسی قرار می گیرد.

جایگاه اسلام در متغیرات بین المللی مانند جهانی شدن، گفتگوی ادیان و تمدنها، جهاد و مقاومت، خشونت، ارعاب و حقوق بشر در روابط بین المللی، شیوه آموزش و پرورش و خطابه های دینی از دیگر موضوعات مورد بررسی در این همایش عنوان شده است .

حقوق زن در اسلام در عربستان بررسی می شود

مجمع جهانی جوانان مسلمان نشست " حقوق زن در اسلام" را با هدف ارائه حقوق اقتصادی، اجتماعی و دینی زن در اسلام شنبه 5 اسفند در عربستان برگزار کرد .

اداره توسعه بخش آموزش زنان وابسته به مجمع جهانی جوانان مسلمان به برگزاری همایشهای علمی و نشستهای دینی می پردازد تا طی آن نقش زنان در جوامع اسلامی و حقوق آنها را مورد بررسی قرار دهد.

طی نشست " حقوق زن در اسلام" که شنبه 5 اسفند ماه در عربستان برگزار شد، موضوعاتی چون حقوق زن در اسلام، حقوق زن در جوامع غربی، معنویت زن در اسلام، حقوق اقتصادی زن، حقوق سیاسی زن و حقوق اجتماعی و دینی آنها مورد بررسی قرار گرفت.

نشست" آزادی در اسلام" برگزار می شود

نشست " آزادی در اسلام" از سوی شورای فلسفه اردن به منظور بررسی مسئله آزادی در اسلام سه شنبه 8 اسفند ماه در اردن برگزار شد .

نشست یکروزه " آزادی در اسلام" که شورای فلسفه اردن و انجمن نویسندگان این کشور آن را تنظیم کرده اند، با هدف بررسی مسئله آزادی از دیدگاه اسلام امروز برگزار می شود.

موضوعاتی چون آزادی در اسلام، آزادی در ادیان آسمانی، نقش آزادی در احترام به ادیان و بررسی آزادیهای مختلف چون آزادی بیان در این نشست مورد بررسی قرار گرفت .