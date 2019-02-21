ظرفیت نفلین سینیت کلیبر به ۱۵۰ هزار تن می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین احداث واحد ۴۰ هزار تنی تولید کنسانتره نفلین سینیت شهرستان کلیبر ظهر امروز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل هتل پارادایس کلیبر برگزار شد.

مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در این آئین بیان کرد: مجموعه نفلین سینیت شهرستان کلیبر از سال ۱۳۸۳ شروع به کار کرده است و ظرفیت کنونی این مجتمع ۱۵ هزار تن است که اصلاحات در نظر گرفته شده برای این مجتمع در چهار فاز و با مبلغ اختصاصی پنج میلیون دلار از سوی سرمایه گذاران خارجی و مبلغ سه میلیارد ریال از سوی سرمایه گذاران داخلی اعمال خواهند شد و در پایان این اصلاحات ظرفیت این کارخانه ۱۵ هزار تنی به ۱۵۰ هزار تن خواهد رسید.

وجیه الله جعفری ادامه داد: با اعمال اصلاحات در نظر گرفته شده و احداث فاز اول طرح موجود، ظرفیت این مجموعه به ۴۵ هزار تن خواهد رسید.

وی افزود: احداث فاز اول طرح موجود، که با اختصاص دو و نیم میلیارد دلار توسط سرمایه گذار خارجی و ۲۰۰ میلیارد ریال توسط سرمایه گذاران داخلی انجام خواهد شد، افزایش اشتغال و توسعه پایدار را برای استان در پی خواهد داشت.

محصول حاصل از مجتمع نفلین سینیت کلیبر منحصر به فرد است

سرمایه گذار چینی واحد ۴۰ هزار تنی تولید کنسانتره نفلین سینیت شهرستان کلیبر نیز در این مراسم ضمن ابراز خوشنودی از حضور در ایران بیان کرد: در آینده ای نزدیک تمام تجربه و دانش خود در طی ۲۰ سال کاری خود را در راستای تولید محصولی در شأن بازار های بین المللی و فروش آن در بازار های جهانی صرف خواهم کرد.

اریک لو محصول حاصل از مجتمع نفلین سینیت کلیبر را محصولی منحصر به فرد خواند و تأکید کرد: طبق آزمایشات من محصول کارخانه نفلین سینیت کلیبر، محصولی منحصر به فرد در بازار سرامیک و شیشه جهانی است.

وی افزود: با فروش این محصول در بازارهای داخلی و حهانی مانند بازار های خاورمیانه، جنوب اروپا و آسیا، شهر کلیبر حائز اهمیت تجاری خواهد شد و این محصول برند جهانی شهر کلیبر خواهد شد.

سرمایه گذار چینی تصریح کرد: بازار داخلی ایران بیش از همه نیازمند این محصول در صنعت شیشه و سرامیک است.

لو عنوان کرد: من به عنوان یک چینی از هنگ کنگ، می توانم هماهنگی فرهنگی بین ایران و چین را حس کنم و امیدوارم این طرح سمبلی مجدد از همکاری بین دو ملت در تاریخ مشترک ۲۰۰۰ ساله این دو کشور باشد.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی نیز در این آئین تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده، فاز اول پروژه باید تا شش ماه آینده به بهره برداری می رسید اما مشکلات ناشی از ثبت سفارش موجب شد که این فاز تا دهه مبارکه فجر سال آینده به بهره برداری برسد.

قلی الله قلی زاده حضور رضا رحمانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت را فرصتی مهم برای آذربایجان دانست و ابراز کرد: با توجه به منابع سرشار استان، آذربایجان شرقی می تواند با توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در آینده ای نه چندان دور به قطب معدنی کشور تبدیل شود.

لازم به ذکر است در ادامه سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به آذربایجان شرقی، رحمانی در مراسم کلنگ زنی این واحد حضور یافت.