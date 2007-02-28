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۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۲۳

/ هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ برتر - جام خلیج فارس/

تساوی ذوب آهن و سپاهان در پایان نیمه اول داربی اصفهان

تساوی ذوب آهن و سپاهان در پایان نیمه اول داربی اصفهان

نیمه اول داربی حساس اصفهان با تساوی تیم های فوتبال ذوب آهن و سپاهان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، درپایان نیمه اول این دیدار که از ساعت 14 عصر امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز شده است، دو تیم ذوب آهن و سپاهان به نتیجه مساوی یک بر یک رضایت دادند.

مهدی رجب زاده در دقیقه 13 و از روی یک ضربه ایستگاهی موفق شد دروازه تیم سپاهان را باز کند که اشتباه آرمناک پطروسیان در به ثمر رسیدن این گل تاثیر مستقیمی داشت. مهدی نوری هافبک ملی پوش سپاهان هم در دقیقه 42 موفق شد گل تساوی بخش تیمش را به ثمر رساند.

قضاوت این مسابقه برعهده سعید مظفری زاده است که در نیمه اول به هیچ کدام از بازیکنان 2 تیم کارت زرد نشان نداد.

کد مطلب 454895

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