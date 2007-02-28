تساوی ذوب آهن و سپاهان در پایان نیمه اول داربی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، درپایان نیمه اول این دیدار که از ساعت 14 عصر امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز شده است، دو تیم ذوب آهن و سپاهان به نتیجه مساوی یک بر یک رضایت دادند.

مهدی رجب زاده در دقیقه 13 و از روی یک ضربه ایستگاهی موفق شد دروازه تیم سپاهان را باز کند که اشتباه آرمناک پطروسیان در به ثمر رسیدن این گل تاثیر مستقیمی داشت. مهدی نوری هافبک ملی پوش سپاهان هم در دقیقه 42 موفق شد گل تساوی بخش تیمش را به ثمر رساند.

قضاوت این مسابقه برعهده سعید مظفری زاده است که در نیمه اول به هیچ کدام از بازیکنان 2 تیم کارت زرد نشان نداد.