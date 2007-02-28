کاظم جلالی ، نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در تحلیل آخرین وضعیت پرونده هسته ای کشورمان گفت:آنچه که مسلم است این است که آمریکایی ها بطور جدی به دنبال این هستند که شرایط سخت تری را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد ککند و این شرایط سخت را فعلا در قالب صدور قطعنامه ای تندتر از 1737 پیگیری می کنند.
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آمریکایی ها نمی خواهند اجماعی که در شورای امنیت علیه ایران به وجود آورده اند، تضعیف شود و همین موضوع را پیچیده کرده است
جلالی تصریح کرد: اروپایی ها به خوبی می دانند که برخورد تند با پرونده هسته ای ایران، موجب افزایش رادیکالیسم و افراط گرایی در منطقه می شود و این به منفعت اروپایی ها نخواهد بود، لذا نگاه و رویکرد اروپایی ها در این مقطع هم به سمت مذاکره و تعامل است.
مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مهمترین مانع در راه مذاکره بین ایران و غرب را "تعلیق" توصیف کرد و گفت: درخواست تعلیق، مهمترین مانع مذاکره و تفاهم بین ایران و غرب است و اروپایی ها این مساله را برای خودشان "حیثیتی" کرده اند و این اصرار و توقف بر تعلیق باعث از دست دادن فرصت های اروپا در معادله هسته ای ایران شده است.
جلالی اظهار داشت: واقعیت این است که در درون آمریکا هم اختلافات و تشتت زیادی در قبال ایران وجود دارد، هم در دولت بوش و هم در میان دموکراتهای کنگره، رویکرد فعلی بوش مخالفان زیادی دارد و رقبای سیاسی جرج بوش می خواهند ضعف و شکست سیاست های خاورمیانه ای بوش را به رخ او و مردم بکشانند و در انتخابات آتی از آن استفاده کنند.
وی افزود:اگر آمریکایی ها نتوانند قطعنامه تند مورد نظرخود را به تصویب شورای امنیت برسانند، قطعنامه 1737 را فعال می کنند و با دادن امتیازاتی به روسیه و اروپا سعی می کنند فضای اجماع علیه ایران را در چارچوب همان قطعنامه 1737 حفظ کنند.
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درخواست تعلیق، مهمترین مانع مذاکره و تفاهم بین ایران و غرب است و این اصرار و توقف بر تعلیق باعث از دست دادن فرصت های اروپا در معادله هسته ای ایران شده است
جلالی در پاسخ به سئوال که آیا امکان رویارویی نظامی ایران و آمریکا در شرایط فعلی وجود دارد یا خیر، تاکید کرد: در سطح مسئولان کشور این مسئله بررسی شده ولی من فکر می کنم که این زمزمه های اخیر جنگ روانی باشد، هرچند که جرج بوش ، بی تدبیری ها و بی عقلی های خاص خود را دارد و نباید صرفا یک بعد روانی برای این زمزمه ها قائل شد.
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