کاظم جلالی ، نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در تحلیل آخرین وضعیت پرونده هسته ای کشورمان گفت:آنچه که مسلم است این است که آمریکایی ها بطور جدی به دنبال این هستند که شرایط سخت تری را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد ککند و این شرایط سخت را فعلا در قالب صدور قطعنامه ای تندتر از 1737 پیگیری می کنند.

آمریکایی ها نمی خواهند اجماعی که در شورای امنیت علیه ایران به وجود آورده اند، تضعیف شود و همین موضوع را پیچیده کرده است

وی افزود: واقعیت این است که آمریکایی ها مسیر راحت و سهلی رابرای صدور قطعنامه جدید پیش رو ندارند و نیازمند رایزنی های گسترده و فشرده با کشورهایی مثل چین و روسیه و اروپا هستند، اما آمریکایی ها نمی خواهند اجماعی که در شورای امنیت علیه ایران به وجود آورده اند، تضعیف شود و همین موضوع را پیچیده کرده است.

جلالی تصریح کرد: اروپایی ها به خوبی می دانند که برخورد تند با پرونده هسته ای ایران، موجب افزایش رادیکالیسم و افراط گرایی در منطقه می شود و این به منفعت اروپایی ها نخواهد بود، لذا نگاه و رویکرد اروپایی ها در این مقطع هم به سمت مذاکره و تعامل است.

مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مهمترین مانع در راه مذاکره بین ایران و غرب را "تعلیق" توصیف کرد و گفت: درخواست تعلیق، مهمترین مانع مذاکره و تفاهم بین ایران و غرب است و اروپایی ها این مساله را برای خودشان "حیثیتی" کرده اند و این اصرار و توقف بر تعلیق باعث از دست دادن فرصت های اروپا در معادله هسته ای ایران شده است.

جلالی اظهار داشت: واقعیت این است که در درون آمریکا هم اختلافات و تشتت زیادی در قبال ایران وجود دارد، هم در دولت بوش و هم در میان دموکراتهای کنگره، رویکرد فعلی بوش مخالفان زیادی دارد و رقبای سیاسی جرج بوش می خواهند ضعف و شکست سیاست های خاورمیانه ای بوش را به رخ او و مردم بکشانند و در انتخابات آتی از آن استفاده کنند.

وی افزود:اگر آمریکایی ها نتوانند قطعنامه تند مورد نظرخود را به تصویب شورای امنیت برسانند، قطعنامه 1737 را فعال می کنند و با دادن امتیازاتی به روسیه و اروپا سعی می کنند فضای اجماع علیه ایران را در چارچوب همان قطعنامه 1737 حفظ کنند.

درخواست تعلیق، مهمترین مانع مذاکره و تفاهم بین ایران و غرب است و این اصرار و توقف بر تعلیق باعث از دست دادن فرصت های اروپا در معادله هسته ای ایران شده است

عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی در خصوص امکان مذاکره ایران و آمریکا گفت: فضای فعلی برای گفتگو بین ایران و آمریکا چندان مناسب نیست ، نوع مواضع آمریکایی ها هم بسیار مشتت است و عملا برخی سخنان تند و افراطی و جنگ‌طلبانه را هم بیان می کنند، پیشنهاد دکتر لاریجانی در برابر زمزمه تمایل گفتگو با ایران، منطقی است و اگر آمریکایی ها طرحی برای مذاکره دارند باید رسما بیان کنند.

جلالی در پاسخ به سئوال که آیا امکان رویارویی نظامی ایران و آمریکا در شرایط فعلی وجود دارد یا خیر، تاکید کرد: در سطح مسئولان کشور این مسئله بررسی شده ولی من فکر می کنم که این زمزمه های اخیر جنگ روانی باشد، هرچند که جرج بوش ، بی تدبیری ها و بی عقلی های خاص خود را دارد و نباید صرفا یک بعد روانی برای این زمزمه ها قائل شد.