احداث 2 خط منوریل بزودی در تهران آغاز می شود / احداث قطار هوایی برای کل کشور تصویب شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس ، مهدی هاشمی امروز در جمع خبرنگاران گفت: بحث منوریل به صورت کاملا کارشناسی و با حضور کارشناسان خبره شهرداری تهران ، جهاد دانشگاهی و سازمان قطارهای شهری صورت می گیرد و برخی شائبه ها در خصوص غیر کارشناسی بودن و یا اختلاف دولت با شهرداری تهران بی اساس است.

معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور افزود: طرح منوریل علاوه بر تهران برای شهرهای اهواز و کرج نیز مطرح است که کار در خصوص آنها ادامه دارد.

رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص تنفیذ برخی اختیارات به شهرداریها از سوی دولت گفت: رئیس جمهور در این خصوص دغدغه های خود را مطرح کرده است و سعی داریم واگذاری اختیارات را به صورت مرحله ای و تدریجی انجام دهیم تا در کار خدمت به مردم ظلمی وارد نشود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص احیاء بافت های فرسوده کشور ، افزود: 100 میلیارد دلار اعتبار به صورت سهمیه ای برای رفع معضل بافت های فرسوده اختصاص یافته که این اعتبار به صورت فاینانس بوده و با توجه به میزان گستردگی بافت های فرسوده هر شهر ، در اختیار آنان قرار می گیرد.

هاشمی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص میزان سرعت در انجام پروژه های قطار شهری زیر زمینی گفت: کندی حرکت در ایجاد قطار شهری را قبول داریم به طور متوسط در طی 27 سال گذشته تنها در هر سال 5/2 کیلومتر قطار شهری اجرا کرده ایم که در مقایسه با سایر کشورها عدد پائینی است اما امیدواریم با آغاز عملیات احداث منوریل در کشور ، میزان عقب افتادگی در این بخش را جبران کنیم.

وی ادامه داد: در بحث حمل و نقل عمومی برای شهرهای بالای 500 هزار نفر بحث حمل و نقل ریلی درون شهری را مصوب کرده ایم که امیدواریم در آن شهرها نیز کار کارشناسی در این خصوص آغاز شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور تاکید کرد: 23 وظیفه کلی در شهرها را به شهرداریها واگذار خواهیم کرد که مدیریت کتابخانه های شهری ، حوزه مدیریت بهزیستی ها ، برخی سیاست های آب و برق و فاضلاب شهرها از جمله آن است