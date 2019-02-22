مشکلات کشور با مدیریت جهادی قابل حل است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه های این هفته نماز جمعه مشهد که در بارگاه منور رضوی برگزار شد با اشاره به صدور بیانیه گام دوم توسط رهبر معظم انقلاب اظهارکرد: مطابق این بیانیه مهم باید تجربه ۴۰ سال گذشته را برای ادامه مسیر انقلاب مدنظر قرار دهیم.

وی افزود: باید بدانیم انقلاب اسلامی ایران بر اساس ایثارگری های مردم به پیروزی رسید و طی سال های گذشته نیز حمایت مردم از نظام ادامه داشته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: بار اصلی انقلاب را مردم طی ۴۰ سال گذشته به دوش کشیده اند و همین عامل نیز باعث شده دشمن طی همه این سال ها با وجود توطئه های مختلف به اهدافش نرسد.

علم‌الهدی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح کشور خصوصا سپاه طی سال های گذشته در همه عرصه ها پیروز بوده اند و دشمن همواره شکست خورده است.

وی تاکید کرد: حادثه تروریستی زاهدان و شهادت مرزبانان شجاع این کشور و حضور پرشور مردم اصفهان در مراسم تشییع پیکر شهدا بار دیگر حمایت مردم از نظام و تداوم ایثارگری در کشور را نشان داد.

امام جمعه مشهد بیان کرد: آمریکایی ها امروز مقابل ایران به قدری ضعیف شده اند که برای رسیدن به اهداف خود دست به دامن عده ای تروریست شده اند زیرا دیگر امیدی به نیروهای خود ندارند.

علم‌الهدی گفت: آنها تلاش کردند با برگزاری اجلاسی در لهستان که کشورهای مهم در آن حضور نداشتند برای ایحاد صلح در خاورمیانه و فشار بر ایران برنامه ریزی کنند و درست در همین زمان عملیات تروریستی در سیستان و بلوچستان انجام می دهند تا حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را تحت الشعاع قرار دهند.

وی گفت سپاه بعد از ۳ روز عاملان این جنایت در داخل کشور را دستگیر و ثابت کرد قدرت بالایی طی ۴۰ سال گذشته به دست آورده که در گام دوم انقلاب نیز ادامه خواهد یافت.

امام جمعه مشهد اظهارکرد: حالا نوبت مسئولان است زیرا مردم چند ماه است با مشکلاتی از جمله گرانی گوشت و مایحتاج خود مواجه هستند و درخواست ما این است که دولت مردم را از این وضعیت نجات دهد و اگر نمی توانند از دیگران کمک بگیرند. اجازه دهید دیگران در مدیریت کمک کنند.

علم‌الهدی تاکید کرد: با احساس مسئولیت و اقدام جهادی اقدامات زودتر به نتیجه می رسد. مگر مرز مملکت دست کیست که گوسفند قاچاق می‌کنند؟

وی گفت: در مملکتی که سپاهش سه روزه تروریست ها را دستگیر می کند نباید وزیر بیاید بگوید علت گرانی گوشت، قاچاق دام است.