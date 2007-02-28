دیک چنی خبر تهدید پاکستان را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، دیک چنی، معاون رئیس جمهور آمریکا، خبر تهدید پاکستان به قطع کمک های اقتصادی به این کشور را تکذیب کرد.

چنی در ادامه گفت : هدف از سفرمن به پاکستان رایزنی در مورد اقدامات هماهنگ در مقابله با طالبان و القاعده بود.

گفته می شود چنی در سفر به پاکستان، پرویز مشرف را تهدید کرده در صورتی که اسلام آباد اقدامات خود در مبارزه با طالبان و القاعده را افزایش ندهد سنای آمریکا کمک های اقتصادی خود به پاکستان را قطع می کند.

دیک چنی که دوشنبه (7 اسفند ) به طور غیرمنتظره و تحت تدابیر شدید امنیتی ازعمان وارد پاکستان شده بود در دیدار با پرویز مشرف خواستار اقدامات جدی تر اسلام آباد در تعقیب و بازداشت اعضای القاعده و طالبان شد.



درهمین رابطه روزنامه نیویورک تایمز نیز در شماره 7 اسفند خود مطلبی را چاپ کرده بود که بر اساس آن جورج بوش، قصد دارد با ارسال نامه ای تهدید آمیز برای یکی از متحدان قدیمی خود یعنی ژنرال پرویز مشرف، پاکستان را به مبارزه جدی تر با تروریسم وادار کند.

به گفته مقامهای آمریکایی، بوش درنامه تهدید آمیزخود این نکته را به مشرف گوشزد می کند که اگر پاکستان اقدامات ضد تروریستی خود را افزایش ندهد؛ سنای آمریکا کمک های اقتصادی خود را به دولت مشرف قطع می کند.