مهرداد بذرپاش که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، اظهار داشت: ایرانیان ملتی دارای پیشینه تاریخی ارزشمند و مولفه هایی چون خرد ورزی، مهر و عدالت طلبی به همراه غیرت ملی و دینی هستند و رشد و پیشرفت کشورمان برای کسانی که تمدن ایران اسلامی را می شناسند، غیر منتظره نیست.

وی ادامه داد: دولت نهم در به وجود آوردن فضای جدید و بالفعل کردن روحیه تلاش گری و پیشرفت، نقش برجسته ای دارد و از مهم ترین دلایل دشمنی ها و مخالفت های خارجی در مواجهه با دولت، همین تشدید روحیه خود باوری و مجاهدت است.

وی با تاکید بر اینکه پیشرفت های طلایی کشور در عرصه های پزشکی و دارویی و همچنین صنعتی و هسته ای نشانگر یک جهش سریع است، تصریح کرد: رسیدن به دستاوردهایی چون تولید موتور ملی در حقیقت انقلابی است که در صنعت خودرو سازی ایران به وقوع پیوست.

مشاورسابق رئیس جمهور درادامه خاطر نشان کرد : ملت ایران، به زودی با عنایت و رحمت خداوند متعال و تلاش متخصصان شاهد حلقه های به هم پیوسته ای از دستاوردهای تازه در عرصه های مختلف خواهند بود".

بذرپاش با بیان اینکه وضعیت کشور خلاف آن است که برخی از آن به "وضعیت فوق العاده" تعبیر کرده اند، گفت: وضعیت ایران ما در شرایط حاضر، در راستای شکوفایی صنعتی و اقتصادی و ارتقاء روحیه تلاش گری و امید ملی و گرایش به باورهای عقیدتی و اسلامی و همچنین انسجام توده های مردم با مسئولان فوق العاده است.

وی متذکر شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی به خوبی این وضعیت را تشریح فرمودند و در واقع "فوق العادگی" مورد نظر سیاسیون و قدرت طلبان یک سناریوی سیاسی در جهت مقابله با توفیقات ملت بزرگ ایران است.

"تنها دستاورد آنها در سناریویی که طراحی کرده اند، استفاده ای بود که از فضای رسانه ای بردند و ما شاهد وابستگی تعدادی از رسانه ها به این گروه ها و جریانات هستیم که به صورت مستمر تلاش می کنند شرایط را "فوق العاده و نگران کننده" نشان دهند اما عملکرد آنها حکایت از فاصله گرفتن با مردم دارد".

رئیس ستاد ائتلاف رایحه خوش خدمت اضافه کرد: رسانه های مذکور تیتر خود را می زنند و مردم در رفتار روزمره و شرایط جامعه و زندگی خود، دیدگاه های آنها را نادیده می گیرند و این مساله سبب عدم اعتماد عمومی به اینگونه رسانه ها و رویگردانی از تحلیل ها و گمانه زنی های آنهاست.

بذرپاش در ادامه ضمن تقدیر از آن دسته از رسانه هایی که "مستقل و منتقد" به وظیفه خود در حوزه اطلاع رسانی عمل می کنند، به آن دسته از رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات سیاسی که با عملکرد نا درست خود، خلاف خواست عمومی جامعه گام بر می دارند، توصیه کرد استقلال و واقع نگری را در کنار دیدگاه نقادانه شان حفظ نمایند.

مشاور سابق رئیس جمهور در ادامه گفتگوی خود با مهر اظهار داشت: اینکه امروز رهبر فرزانه و حکیم انقلاب با دقت و ظرافت و مصرانه پیگیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی هستند، از اعتقاد ایشان به تلاش گری دولت در این زمینه حکایت دارد.

وی ادامه داد: دولت های گذشته در اجرایی نمودن اصل 44 با دو مشکل مواجه بودند که یکی از آنها انحراف در روند خصوصی سازی بود که موجب رکود و فساد اقتصادی شده بود و دیگر اینکه در کنار حداقل های به اصطلاح خصوصی سازی شاهد رشد و گستردگی حجم دولت بودیم و بخش دولتی و تصدی گری های دستگاه های اجرایی نه تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش نیز پیدا کرده بود.

این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه رهبری نظام ظرفیت، پذیرش و اجرایی کردن انقلاب عظیم اقتصادی را در دولت می بینند، در خاتمه تاکید کرد: دولت نهم با رویکرد عدالت گستری و توزیع ثروت ملی در میان مردم و همچنین افزایش ثروت ملی حرکت می کند و حساسیت ها را برای اجرای سالم اصل 44 در نظر دارد.