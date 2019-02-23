برنامه شاگردان بنا تا مسابقات آسیایی و جهانی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی کنونی به عنوان سومین مرحله از تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی از روز ۲۵ بهمن ماه در خانه کشتی آغاز شد و روز یکشنبه ۵ اسفندماه به پایان می رسد. این اردو در حالی زیر نظر محمد بنا و همکارانش پیگیری می شود که برخی از نفرات منتخب این مرحله از تمرینات با نظر کادر فنی به مجارستان اعزام شدند تا در یک اردوی مشترک و همچنین تورنمنت بین المللی مجارستان شرکت کنند.

فرنگی کاران اردونشین قرار است بعد از این پایان سومین اردوی خود چند روز به مرخصی بروند و دوباره از روز ۱۳ اسفندماه با بازگشت به خانه کشتی، دور جدیدی از تمرینات خود را استارت بزنند. این اردو نیز که چهارمین مرحله از تمرینات شاگردان بنا محسوب می شود تا روز ۲۶ اسفندماه ادامه خواهد داشت و اردونشینان بعد از این اردو به تعطیلات عید نوروز خواهند رفت.

شاگردان محمد بنا که رقابتهای قهرمانی آسیا در چین را پیش رو دارند بعد از چند روز استراحت از روز ۶ فروردین سال آینده دوباره در خانه کشتی تهران حضور خواهند یافت و وارد پنجمین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی خواهند شد. اردویی که حدود ۱۰ روز بطول می انجامد و سپس نوبت به آخرین اردوی فرنگی کاران تا زمان اعزام به چین فرا می رسد.

تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان بعد از این تمرینات نیز خود را مهیای اعزام به چین خواهند کرد تا طی روزهای ۳ تا ۸ اردیبهشت سال آینده در مسابقات قهرمانی آسیا به میدان بروند.

برنامه های آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی بعد از حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا نیز همچنان ادامه دارد و شاگردان محمد بنا با حضور در اردوهای آماده سازی و تورنمنت‌های تدارکاتی خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان آماده خواهند کرد. رقابتهایی که شهریور ماه سال آینده در قزاقستان برگزار خواهد شد و یکی از میادین اصلی و مهم گزینشی برای المپیک ۲۰۲۰ توکیو محسوب می شود.

هدف اصلی تیم ملی کشتی فرنگی، حضوری موفق و درخشان در بازیهای المپیک ۲۰۲۰ توکیو است که مردادماه سال ۹۹ برگزار می شود.