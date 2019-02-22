اردوغان به دنبال تغییر هویت سیاسی سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «بثینه شعبان» مشاور سیاسی و رسانه ای بشار اسد رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تلاش دارد تا هویت سیاسی سوریه را تغییر دهد.

وی در ادامه افزود: مخالفان واقعی در سوریه وجود ندارند بلکه اردوغان تلاش دارد تا با وارد کردن اخوان المسلمین به میدان سیاسی سوریه هویت این کشور را تغییر دهد. ما به هیچ کسی اجازه این کار را نخواهیم داد.

شعبان در خصوص آزاد سازی ادلب گفت: تصمیم مقامات سوری برای هماهنگی با طرفهای روسی در خصوص بازگرداندن ادلب به آغوش وطن اتخاذ شده است و این مسأله حتمی خواهد بود اما به زمان نیاز دارد. نمی توان تا ابد تروریستها را در ادلب به حال خود رها کرد. ترکیه توافق نامه ادلب را بر اساس منافع خود اجرا می کند. این کشور نمی تواند منطقه امن در شمال سوریه ایجاد کند.

وی به تلاشها برای برگزاری کنفرانسی در مسکو در پاییز آینده در خصوص خاورمیانه با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اشاره کرد.