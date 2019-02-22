حضرت زهرا (س) بهترین الگو برای بانوان جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نمازجمعه ساری با گرامیداشت روز زن و مادر توصیه کرد تا زنان جامعه حضرت زهرا (س) را الگوی تربیت، همسرداری و زندگی فردی و اجتماعی قرار دهند گفت: حضرت زهرا در همه زمینه ها الگوی مناسبی برای زنان و مادران جامعه محسوب می شود.

وی با تاکید براینکه نباید اصالت ها را در خانواده از دست داد افزود: زنان شی و کالا نیستند و باید عفاف و حجاب را سرلوحه کار قرار دهند.

امام جمعه ساری با تاکید براینکه غرب نگاه ابزاری و کالایی به زنان دارد و آنان را با ورود به کارخانه ها از خانواده و کودکانشان دور کرده است اظهار داشت: در جامعه فاطمی باید حضرت زهرا را الگوی خود قرار داد.

آیت الله طبرسی همچنین با گرامیداشت آغاز چله دوم انقلاب اسلامی یادآور شد: برای رسیدن به توسعه و پیشرفت باید با رفع نواقص و بهره گیری از مدیریت جهادی و ورود جوانان به عرصه های مدیریتی گام برداشت.

نماینده ولی فقیه در مازندران، با تاکید برانتقال ارزشهای دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی به نسل های مختلف یادآور شد: هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم کشور را برای مشکلات و توطئه ها بیمه و مصون کرده است.