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۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۵۶

نماینده ولی فقیه در مازندران:

حضرت زهرا (س) بهترین الگو برای بانوان جامعه است

حضرت زهرا (س) بهترین الگو برای بانوان جامعه است

ساری - نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه بانوان باید حضرت زهرا (س) را الگوی خود در جامعه قرار دهند اظهار داشت: اصالت، خانواده و مادر بودن زنان باید حفظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نمازجمعه ساری با گرامیداشت روز زن و مادر توصیه کرد تا زنان جامعه حضرت زهرا (س) را الگوی تربیت، همسرداری و زندگی فردی و اجتماعی قرار دهند گفت: حضرت زهرا در همه زمینه ها الگوی مناسبی برای زنان و مادران جامعه محسوب می شود.

وی با تاکید براینکه نباید اصالت ها را در خانواده از دست داد افزود: زنان شی و کالا نیستند و باید عفاف و حجاب را سرلوحه کار قرار دهند.

امام جمعه ساری با تاکید براینکه غرب نگاه ابزاری و کالایی به زنان دارد و آنان را با ورود به کارخانه ها از خانواده و کودکانشان دور کرده است اظهار داشت: در جامعه فاطمی باید حضرت زهرا را الگوی خود قرار داد.

آیت الله طبرسی همچنین با گرامیداشت آغاز چله دوم انقلاب اسلامی یادآور شد: برای رسیدن به توسعه و پیشرفت باید با رفع نواقص و بهره گیری از مدیریت جهادی و ورود جوانان به عرصه های مدیریتی گام برداشت.

نماینده ولی فقیه در مازندران، با تاکید برانتقال ارزشهای دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی به نسل های مختلف یادآور شد: هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم کشور را برای مشکلات و توطئه ها بیمه و مصون کرده است.

کد مطلب 4549171

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