حمايت شيراك از قانون منع حجاب واكنش هاي مختلفي را در فرانسه بوجود آورد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، مسلمانان فرانسه ضمن مخالفت شديد با قانون منع حجاب در مدارس دولتي فرانسه اعلام كردند كه اين قانون ناعادلانه ، جامعه مسلمانان را هدف قرار داده است .

بنابر اين گزارش در حالي كه برخي از گروههاي حقوق بشر از اين قانون استقبال كردند برخي از افراد هشدار دادند كه قانون ممنوعيت حجاب در اين كشور موجب انزواي بيشتر مسلمانان و آسيب رساندن به اتحاد و پكپارچگي در اين كشور خواهد شد .

برخي ديگر ضمن انتقاد از اين قانون معتقدند كه مسئله حجاب موجب انحراف افكار عمومي از اين موضوع است كه فرانسه به پنج ميليون مسلماني كه در اين كشور زندگي مي كنند ، نظر سويي دارد .

از سويي گاي سورمان مفسر فرانسويي در گزارشي در روزنامه دست راستي وال استريت ژورنال اروپا نوشت:امروز در فرانسه بيش از دو هزار دختر مسلمان كه از پوشش اسلامي استفاده مي كنند ، زندگي ميكنند كه بيست تن از آنان به خاطر داشتن حجاب اسلامي از مدارس اخراج شده اند .