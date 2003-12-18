  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ آذر ۱۳۸۲، ۱۷:۱۹

حمايت شيراك از قانون منع حجاب واكنش هاي مختلفي را در فرانسه بوجود آورد

حمايت رئيس جمهوري فرانسه از قانون منع حجاب و استفاده از نشانه هاي مذهبي در مدارس دولتي امروز واكنش هاي مختلفي را در اين كشور در پي داشت .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، مسلمانان فرانسه ضمن مخالفت شديد با قانون منع حجاب در مدارس دولتي فرانسه اعلام كردند كه اين قانون ناعادلانه ، جامعه مسلمانان را هدف قرار داده است .
بنابر اين گزارش در حالي كه برخي از گروههاي حقوق بشر از اين قانون استقبال كردند برخي از افراد هشدار دادند كه قانون ممنوعيت حجاب در اين كشور موجب انزواي بيشتر مسلمانان و آسيب رساندن به اتحاد و پكپارچگي در اين كشور خواهد شد .
برخي ديگر ضمن انتقاد از اين قانون معتقدند كه مسئله حجاب موجب انحراف افكار عمومي از اين موضوع است كه فرانسه به پنج ميليون مسلماني كه در اين كشور زندگي مي كنند ، نظر سويي دارد .
از سويي گاي سورمان مفسر فرانسويي در گزارشي در روزنامه دست راستي وال استريت ژورنال اروپا نوشت:امروز در فرانسه بيش از دو هزار دختر مسلمان كه از پوشش اسلامي استفاده مي كنند ، زندگي ميكنند كه بيست تن از آنان به خاطر داشتن حجاب اسلامي از مدارس اخراج شده اند .

 

کد مطلب 45492

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها