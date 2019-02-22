سپاه پاسداران با اقتدار صیانت ازدستاوردهای انقلاب را دنبال می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم عبداللهی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک اظهار داشت: همه می دانیم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تکلیف مهم صیانت از دستاوردهای انقلاب را بر دوش دارد، اما دشمنان انقلاب و نظام اسلامی به سبب آنکه سپاه پاسداران امنیت غاصبانی همچون رژیم صهیونیستی را در منطقه سلب می‌کند، به این نهاد انواع هجمه ها را وارد می کنند.

امام جمعه موقت اراک افزود: مردم ولایتمدار ایران اسلامی همواره پشتیبان نظام و انقلاب بوده اند و اینکه انقلاب حفظ شود، خواسته این مردم است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره این مهم را سرلوحه کار داشته و با پشتوانه مردمی و در راستای منویات رهبری به حفظ دستاوردهای انقلاب پرداخته است.

عبداللهی بیان کرد: طبق اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در زمان حیات بنیانگذار انقلاب به تصویب رسید، این نهاد مقدس تحت فرماندهی رهبر معظم انقلاب کار خود را پیگیری می‌کند و از جمله اصلی‌ترین رسالت‌های آن تلاش برای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی و مقابله با کسانی است که می خواهند به دستاوردهای انقلاب ضربه بزنند.

وی ابراز داشت: در همین راستا هیچکس حق ندارد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با پشتوانه رهبری مقتدرانه در راستای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی عمل می کند، کنایه بزند.

امام جمعه موقت اراک خاطرنشان ساخت: انقلاب اسلامی سبک زندگی دینی و اسلامی را برای جامعه ما به ارمغان آورد که در حقیقت این سبک زندگی، انسان را به شرافت و عزت می رساند. امروز نیز در راستای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی ترویج فرهنگ دینی و اسلامی، جهاد و شهادت را به ویژه در جوانان بایستی مدنظر داشته باشیم.

عبداللهی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در دوران انقلاب اسلامی در حوزه علم و دانش پیشرفت های چشمگیر داشته و امروز نیز با توجه به تاکیدات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، بایستی پیشرفت در عرصه دانش به عنوان یک امر مهم در دستور کار قرار گیرد.

امام جمعه موقت اراک ادامه داد: سبک زندگی اسلامی در میان تمام اقشار جامعه بایستی نهادینه شود. در حقیقت باید با بهره گیری از فرهنگ اسلامی زندگی و کار کنیم، چرا که اگر از سبک زندگی اسلامی و معنوی غافل شویم، دچار آسیب خواهیم شد.

وی عنوان کرد: دشمن امروز تلاش دارد از طریق جنگ اقتصادی و تحریم به نظام اسلامی ضربه بزند، در این شرایط آحاد جامعه باید برای کار و تولید تلاش کنند و انصاف را در فروش محصولات در دستور کار قرار دهند و در واقع به یکدیگر یاری برساند.