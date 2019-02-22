به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های امروز نماز جمعه دلوار با اشاره به ۲۰ جمادی‌الثانی سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تکریم مقام مادر و هفته زن اظهار داشت: این بانوی بزرگوار مصداق اکمل مادر و زن شایسته در عالم هستی است و مایه افتخار و مباهات زنان و مادران جامعه اسلامی است که چنین روزی را به عنوان روز زن برگزیده‌اند.

وی با بیان اینکه دختر نبی گرامی اسلام سرور زنان عالم و بهترین الگو برای زنان و دختران مسلمان است اضافه کرد: زنان ایران اسلامی در دوران پیروزی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس با پیروی از این بانوی بزرگوار نقش مهمی ایفا کردند.

امام جمعه دلوار با اشاره به بیانیه مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در چهلمین سال پیروزی انقلاب خاطرنشان کرد: قطعا این بیانیه یک بیانیه راهبردی و تاریخ ساز در آغاز «گام دوم انقلاب» است که از زوایای مختلف قابل تامل است.

زاهددوست افزود: نگاه واقع بینانه به نقاط قوت و ضعف چهل سال اول انقلاب و امید و خوش بینی به آینده، روح و مغز این بیانیه راهبردی حضرت آقا است.

وی بیان کرد: در حالی که عده‌ای تحت تأثیر القائات دشمن و محاسبات اشتباه خود، به نسل جوان با نگاه تهدید و مشکل آفرین نگاه می کنند اما رهبر عزیز انقلاب در این پیام، نسل جوان را پرانگیزه و پرتوان و حلال مشکلات کشور معرفی می‌کند.

امام جمعه دلوار گفت: توصیه‌های هفتگانه رهبری در گام دوم انقلاب‌ خطاب به جوانان و آینده سازان کشور باید مورد توجه قرار گیرد و در جدائی کردن آن و تحقق الزامات آن تلاش مجدانه و مجاهدان کرد.

وی افزود: توجه به علم و دانش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت و توجه به سبک زندگی اسلامی از محورهای توصیه های رهبر عزیز انقلاب است که باید نقش راه همه آحاد جامعه اعم از مسئولان و مردم قرار گیرد.

زاهددوست تصریح کرد: مردم و مسئولان باید به دقت فرامین مقام معظم رهبری را مطالعه و به دنبال اجرایی کردن آنها باشند. این پیام نقشه راه کشور برای سال های آتی است تا بتوانیم با اقتدار و صلابت بیشتر به راه پرافتخار خود ادامه دهیم و به فضل الهی این انقلاب را به انقلاب جهانی امام عصر متصل کنیم.

وی با اشاره به شکست اجلاس ضد ایرانی سیاسی و امنیتی ورشو لهستان افزود: این اقدام سیاسی، امنیتی دولت آمریکا، علیه جمهوری اسلامی در چهل‌سالگی انقلاب اسلامی بود تا بقول خودشان بتوانند جمعی از کشورها را علیه ایران به اجماع برسانند،

امام جمعه دلوار گفت: بر خلاف ادعای آمریکایی‌ها اجماعی هیچ اجماعی در کار نبود و چند کشور مطرح شرکت نکردند و برخی کشورها هم در یک سطح عادی شرکت کردند و به فضل الهی مکر آنها و این این حرکت ضد ایرانی آنها به خودشان برگشت و به شکست و افتضاح آنان در سیاست خارجی تبدیل شد.

وی تاکید کرد: اجلاس ورشو به نشستی شکست‌خورده برای آمریکا و صهیونیست‏ ها در دنیا تبدیل شد و علیرغم اینکه تمام توان خود را برای مهار ایران از طریق اجماع منطقه‏ ای هزینه کردند اما به جایی نرسیدند. انقلاب اسلامی ما همواره خار چشم دشمنان بوده است و به همین دلیل دشمنان درصدد کارشکنی برای نظام اسلامی و انقلاب هستند.

زاهددوست افزود: نظام جمهوری اسلامی همواره رسوا کننده چهره ضدبشری آمریکا و رژیم نامشروع صهیونیستی بوده و اجازه نداده آنها با شعار دروغین مدافع حقوق بشر سیاست های خود را در دنیا اعمال کنند.

وی با اشاره به صف های طولانی و نابسامانی در توزیع مرغ و گوشت اضافه کرد: بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب، صف های طولانی توزیع مرغ و گوشت یخی در شان مردم و دولت نیست.

امام جمعه دلوار گفت: مسئولین بارها گفته اند که از لحاظ تولید داخلی گوشت مرغ و گوشت قرمز مشکلی نداریم و پاسخگوی نیاز روزانه مردم است اما ضعف مدیریت باعث کشاندن مردم به این صف‌های طولانی می‌شود که باید مایه شرمساری و شرمندگی مسئولان باشد.

وی افزود: حق ملتی که همین دیروز در حماسه یوم الله ۲۲ بهمن با مشت به دهان آمریکا کوبید و از انقلاب خودشان دفاع کرد این نیست که امروز برای تهیه یک کیلو مرغ یا گوشت اینگونه کرامات انسانی او آسیب ببیند.

زاهددوست ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد و کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید دور هم بنشینند و جلوی این شرایط نامناسب و دون شان را بگیرند.