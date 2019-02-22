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۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۴۴

همزمان با روز جهانی زبان مادری؛

نمایشگاه کتاب های ترکی در مرند گشایش یافت

نمایشگاه کتاب های ترکی در مرند گشایش یافت

مرند – نمایشگاه عرضه و فروش کتب به زبان ترکی همزمان با روز جهانی زبان مادری در شهرستان مرند گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عرضه و فروش کتب به زبان ترکی به مناسبت روز جهانی زبان مادری، با مجوز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان مرند آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه از ۲ تا ۸ اسفندماه در مجاورت ساختمان شورای اسلامی شهر مرند برپا شده و علاقمندان می توانند برای بازدید و خرید کتاب های مورد علاقه به مرکز شهر مرند مراجعه کنند.

کتاب های عرضه شده در این نمایشگاه با ۱۵ درصد تخفیف ارائه می شود.

بیش از ۸۰۰ عنوان کتاب به زبان ترکی در موضوعات مختلف ادبی، تاریخی، روانشناسی، کودک و نوجوان و... در این نمایشگاه عرضه شده است.

کد مطلب 4549268

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