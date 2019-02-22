جایگاه اسلام در جهان در حال تغییر است/افول فرهنگ غرب

مرضیه هاشمی در حاشیه سفر خود به کاشان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جایگاه اسلام در جهان در حال تغییر است، اظهار داشت: در گذشته تعداد مسلمانان در غرب کم بود در حالی که امروزه در کشوری مانند انگلیس و شهری مانند لندن زنان محجبه و مسلمان به فردی عادی در جامعه تبدیل شدند و تعداد زیادی از این زنان در لندن زندگی می کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا و غرب بیشترین تبلیغات علیه اسلام را داشتند، افزود: ما می دانیم در این دهه آخر حرکت های مختلف ضد اسلام و مسلمانان انجام شده و به جرئت می توان گفت این حرکات از سال ۲۰۰۱ شدت گرفت و حادثه ۱۱ سپتامبر نیز نمونه ای از حرکت های ضد اسلام است.

اکنون زمان مناسبی برای تبلیغ اسلام است

خبرنگار پرس.تی.وی با بیان اینکه پیروی از فرهنگ غربی در دنیا رو به افول است، ابراز داشت: امروز مردم به دنبال حقیقت هستند و اکنون زمان مناسبی برای تبلیغ اسلام در دنیاست چراکه مردم خود به خود به اسلام حقیقی جذب می شوند، آینده ای روشن برای اسلام متصور است و به تبع آن صاحبان قدرت نیز با مشاهده پیشرفت اسلام واکنش هایی نشان می دهند.

به گزارش مهر، ملانی فرانکلین مجری آمریکایی‌ الاصل شبکه پرس تی وی که پس از گرویدن به دین مبین اسلام نام مرضیه هاشمی را برگزیده، در جریان سفر به ایالات متحده برای دیدار با بستگانش ۱۱ روز در بازداشت پلیس فدرال آن کشور قرار گرفت.