افشای مذاکرات محرمانه مقامات دولت ترامپ با اروپا برای حفظ برجام

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه آمریکایی واشنگتن فری بیکن از مذاکرات محرمانه برخی مقامات امنیتی دولت ترامپ با اروپا برای حفظ برجام خبر داده است.

به گفته واشنگتن فری بیکن، مقاماتی در داخل دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با اجرای سیاست‌هایی از جمله صدور معافیت برای مشتری‌های نفت ایران و دسترسی تهران به بازارهای جهانی، در تلاش برای کاهش فشار تحریم‌های اقتصادی و نفتی علیه ایران، با هدف حفظ برجام هستند.

گفته شده اقدامات این مقامات آمریکایی برای کاهش فشارها بر ایران باعث شکل‌گیری اختلافات زیادی در داخل دولت ترامپ شده است.

در این گزارش همچنین به اقدامات برخی از اعضای دولت ترامپ اشاره شده که از طریق کانال‌هایی محرمانه با اروپا در تلاش برای حفظ برجام هستند، هرچند در مقابل، ترامپ، فشار زیادی را برای نابودی توافق هسته‌ای بکار بسته است.

این گزارش در پایان نتیجه می‌گیرد که فشار همین افراد در دولت ترامپ برای حفظ برجام به احتمال زیادی به اعطای معافیت بیشتر به خریداران نفت ایران منجر خواهد شد و همین روند فعلی تداوم خواهد داشت.