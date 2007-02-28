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۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۳۵

نشست "استراتژی شیعه در مواجه با تفرقه مذهبی" برگزار می شود

نشست "استراتژی شیعه در مواجه با تفرقه مذهبی" دومین نشست از سلسله نشست‌های جهان اسلام و چالش‌های فراراه، پنج ‌شنبه 10 اسفند در پزوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر در نشست استراتژی شیعه در مواجه با تفرقه مذهبی، حجت الاسلام احمد مبلغی، رئیس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و رئیس مرکز تحقیقات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، آیت الله تسخیری، رئیس مرکز تقریب مذاهب اسلامی , حجت الاسلام دکتر حسن زمانی، مسئول امور اهل سنت دفتر مقام معظم رهبری،شرکت خواهند کرد.

همچنین دکتر عصام العماد، محقق و پژوهشگر و شیخ حسن صفار، محقق و استاد دانشگاه از کشور عربستان سعودی، از دیگر سخنرانان این نشست اkn.


این نشست، پنج‌شنبه، 10 اسفند ماه، ساعت 9 صبح با حضور اندیشمندان اسلامی در سالن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی واقع در قم، میدان شهداء، خیابان معلم، ساختمان شماره 2 دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود. 

کد مطلب 454937

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