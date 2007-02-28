نشست "استراتژی شیعه در مواجه با تفرقه مذهبی" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در نشست استراتژی شیعه در مواجه با تفرقه مذهبی، حجت الاسلام احمد مبلغی، رئیس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و رئیس مرکز تحقیقات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، آیت الله تسخیری، رئیس مرکز تقریب مذاهب اسلامی , حجت الاسلام دکتر حسن زمانی، مسئول امور اهل سنت دفتر مقام معظم رهبری،شرکت خواهند کرد.

همچنین دکتر عصام العماد، محقق و پژوهشگر و شیخ حسن صفار، محقق و استاد دانشگاه از کشور عربستان سعودی، از دیگر سخنرانان این نشست اkn.



این نشست، پنج‌شنبه، 10 اسفند ماه، ساعت 9 صبح با حضور اندیشمندان اسلامی در سالن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی واقع در قم، میدان شهداء، خیابان معلم، ساختمان شماره 2 دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.