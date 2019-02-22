گام شهرداری کرمان به سوی توسعه شهری/ دلگرمی مردم در آستانه سال نو

خبرگزاری مهر – گروه استانها: ۱۵ مهر ماه سال ۹۴ بود که اجرای پروژه احداث بزرگترین زیر گذر شرق کشور در محل میدان آزادی شهر کرمان آغاز شد، سه سال از آن زمان می گذرد و این پروژه سه شهردار و دو استاندار به را تجربه کرد اما در نهایت در حالیکه پروژه های عمرانی در کشور به دلیل تحریمها و کمبود بودجه با مشکل تامین اعتبار مواجه هستند اما با کار شبانه روزی و همت شهرداری کرمان و مدیریت صحیح سرانجام این پروژه ساعاتی قبل افتتاح شد و زیر بار ترافیکی قرار گرفت.



آغاز این پروژه درست در قلب شهر کرمان موجب تغییرات جدی در زمینه فعالیت اصناف، راههای درون شهری، ترافیک و کندی رفت و آمد در قلب شهر کرمان شد اما مشکلاتی از جمله کمبود اعتبار، تملک املاک معارض، آبهای زیر زمینی، وجود زیر ساختهای شهری در معابر میدان آزادی و لزوم جابجایی آن ها و ... موجب شد اجرای این پروژه در زمان مشخص شده انجام نشود.

موانع زیادی سر راه اتمام این طرح عمرانی وجود داشت اما شهرداری کرمان ثابت کرد با کار جهادی می توان پروژه های نیمه تمام را به اتمام رساند و قفل ها و موانع موجود را رفع کرد.

البته طعم مدیریت صحیح و کارشبانه روزی و جهادی را مردم کرمان بعد از اتمام پروه پل سیدی که هفت سال راکد مانده بود اما ظرف چند ماه تکمیل و بهره برداری شد نیز در سال جاری چشیده بودند حالا مردم این شهر که شاهد وجود پروژه های نیمه تمام از دولت های قبل هستند امیدوار شده اند که حرکتی نو در شهر کرمان در حال انجام است و بذرهایی که سالهای قبل در کرمان کاشته شده است یکی پس از دیگری در حال به ثمر نشستن می باشد.

حالا چهره شهر کرمان نیز در حال تغییر است، این شهر که سالها از اجرای طرح های کلان شهری برای اصلاح ساختار ترافیکی و پروژه های کلان در جهت سوق داده شدن به سمت شهرهای مدرن عقب مانده بود، گام به گام در حال نزدیک شدن به شرایط مطلوب است.

در کنار امیدوار شدن مردم این شهر به توسعه و حرکت رو به جلو، در آستانه آغاز سفرهای نوروزی برجذابیتهای این شهر برای مسافران نیز افزوده می شود.

کرمان طی چند سال اخیر در حال تبدیل شدن از محل گذر مسافران به یک مقصد اصلی سفر می باشد. این را آمار اسکان و ماندگاری مسافران به این شهر می گوید و در این بین نقش شهرداری کرمان در مسیر توسعه شهر پر رنگ است.

این گامها در سه محور در حال طی شدن است نخست توسعه مبلمان شهری و اصلاحات ساختاری متناسب با نیازهای آتی ترافیکی شهر، دوم ایجاد جذابیتهای بیشتر برای ساکنان و مسافران و سوم مرمت و احیای بناهای تاریخی شهر می باشد که نمونه آن را می توان در کمک شهرداری در مرمت بازار بزرگ کرمان و موزه حیاتی به خوبی مشاهده کرد.

حالا باید منتظر بود و دید که مجموعه شهرداری کرمان چه راهکاری برای عبور سایر پروژه های نیمه کاره شهر از مشکلات و به ثمر رساندن طرح های دیگر شهر دارد که مدتهاست از آغازشان می گذرد.