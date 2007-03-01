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۱۰ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۰۸

معاون دانشگاه جامع پیام نور فارس :

دانشگاه پیام نور فارس از طرحهای پژوهشی حمایت می کند

معاون دانشگاه جامع پیام نور استان فارس گفت : دانشگاه پیام نور استان آمادگی حمایت و همکاری در اجرای طرحهای پیشنهادی اساتید و دانشجویان را دارد.

 یه گزارش خبرنگار مهردر شیراز دکتر حسین توللی در جمع خبرنگاران افزود : در سال جاری 15 طرح پژوهشی در دانشگاه جامع پیام نور فارس انجام شده  و هشت طرح دیگر نیز در حال اجرا است.

 

 دکتر توللی از 18 هزار جلد کتاب موجود در کتابخانه های دانشگاه پیام نور استان فارس خبر داد و خاطر نشان کرد : اگر چه فضای مناسب تحقیقات در کتابخانه های دانشگاه پیام نور وجود  ندارد اما با تعامل با  کتابخانه های دانشگاه شیراز سعی بر توسعه پژوهش در دانشگاه پیام نور استان کرده ایم.

 

معاون دانشگاه جامع پیام نور استان فارس از توسعه فعالیتهای فرهنگی در این دانشگاه خبرداد و افزود : سیاستهای دانشگاه پیام نور در برگزاری برنامه های دانشجو محور و فرهنگی است و امیدواریم که دانشجویان نیز  حضوری چشمگیر در این برنامه ها داشته باشند.

کد مطلب 454939

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