نظارت مستقیم و سر زده بر تاکسی های خصوصی تهران / تنها 2 درصد خودروهای پایتخت تاکسی هستند

حسین تیموری کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدیران ارشد سازمان تاکسیرانی شهر تهران ، نظارت بر تاکسی های خصوصی پایتخت در 5 منطقه مستقل و 22 ناحیه را پیگیری خواهند کرد.

وی تاکید کرد: نظارت بر نرخ کرایه ها به طور سر زده نیز دنبال می شود و از همه مهم تر مسافران با ارسال پیام های کوتاه تخلفات را گزارش می دهند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران یادآور شد: در صورت مشاهده هر گونه تخلفی مدیران شرکت های خصوصی قبل از رانندگان موظف به توضیح هستند.

تیموری در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در زمینه کمبود تاکسی در روزهای شلوغ پایانی سال در عمده ترین مراکز خرید شهر ، گفت: تعداد خودروهای شخصی در حال تردد پایتخت بین 2 تا 3 میلیون محاسبه می شود.

وی خاطر نشان ساخت: با در نظر گرفتن کمترین تعداد خودروی در حال تردد (روزانه 2 میلیون خودرو در پایتخت) ، 2 درصد از مجموع تمام اتومبیل ها را تاکسی ها تشکیل می دهد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران تاکید کرد: در حال حاضر پایتخت از تعداد تاکسی رنج نمی برد ، بلکه نبود راه عبور و مرور مشکل اصلی شهر است.