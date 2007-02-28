به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست سازمان بازرگانی آذربایجان غربی در جلسه شورای توسعه و صادرات استان با اعلام این خبر گفت: در 11 ماه گذشته به ارزش 357 میلیون دلار انواع کالا از 50 بازارچه مرزی کشور، به خارج از کشور صادر شد که 104 میلیون دلار آن مربوط به بازارچه های مرزی استان بوده است.

اسکندری افزود: کالاهای صادر شده از آذربایجان غربی به وزن 155 هزار تن شامل لوازم برقی، سیمان، سنگ ساختمان، میوه، عسل و کشمش به کشورهای ترکیه، عراق، روسیه وجمهوری خود مختار نخجوان بوده است.

وی با اشاره به ایجاد بانک اطلاعاتی صادر کنندگان استان، گفت: در این بانک که هم اکنون 376 نفر عضو دارد مشخصات و اطلاعات تجاری که بیش از 150 میلیون دلار صادرات داشته باشند، ثبت می شود.

در این جلسه قربانی استاندار آذربایجان غربی هم بر بهره گیری از استانداردهای جهانی صادرات کالا و سیاست‌گذاری مناسب برای نگهداری، بسته بندی و تعیین قیمت کالاهای صادراتی تاکید کرد.