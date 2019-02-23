فریدون یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سرانه پسماند استان کرمانشاه نسبت به کشور، اظهار داشت: میزان پسماند استان کرمانشاه ۱۴۰۰ تن در روز است در حالی که این میزان در کشور ۵۴ هزار تن است.

وی همچنین درباره برخورداری شهرک‌های صنعتی از تصفیه خانه فاضلاب افزود: در سطح استان کرمانشاه شهرک‌های صنعتی فرامان ، روانسر، کنگاور، سنقر، اسلام آباد غرب و سرپل ذهاب دارای تصفیه خانه فاضلاب هستند.

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه گفت: در شهرک صنعتی بیستون با وجود ظرفیت واحدهای بزرگ تصفیه خانه فاضلاب وجود ندارد البته اقدامات مطالعاتی در قالب پروژه ظرفیت قابل تحمل محیط باید انجام شود که نیازمند تخصیص اعتبار است

وی با تاکید بر اینکه اجرای چنین پروژه هایی زمان بر و نیازمند تخصیص اعتبارات است بیان کرد: برای رفع مشکل عدم وجود تصفیه خانه فاضلاب در شهرک صنعتی بیستون موضوع در کارگروه های مربوطه طرح شده و درصدد قرار گرفتن در دستور کار هستیم.

یاوری عنوان کرد: برخی دیگر از شهرک‌های صنعتی استان نظیر هرسین، صحنه، دالاهو، قصرشیرین فاقد سیستم تصفیه خانه فاضلاب هستند اما شمار واحدهای صنعتی در آن ها زیاد نیست.