به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جایزه بزرگ مجارستان که جزو سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی نیز قرار دارد از فردا و به مدت ۲ روز در شهر گیور برگزار می شود.

بر این اساس برنامه پیکارهای نمایندگان کشورمان در پنج وزن نخست به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۵ کشتی گیر حضور دارند رضا خدری با نمایندگانی از کشورهای مجارستان، ازبکستان (۲ کشتی گیر) و الجزایر کشتی می گیرد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم محمد نوربخش و میثم دلخانی در دور نخست به مصاف هم می روند. در این وزن ۱۰ کشتی گیر حضور دارند.

در وزن ۷۲ کیلوگرم که ۱۴ نفر شرکت کرده اند، محمدرضا آقا نیا در دور نخست به مصاف واردانیان از ازبکستان می رود.

در وزن ۸۲ کیلوگرم جمال اسماعیلی در دور نخست به مصاف نوواک از جمهوری چک می رود. در این وزن ۱۷ نفر حضور دارند

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۲۴ کشتی گیر حضور دارند حسن آریایی نژاد در دور اول استراحت می کند و در دور دوم به مصاف کیم از کره جنوبی می رود.

مسابقات اوزان فوق امروز و رقابتهای اوزان ۶۰؛ ۶۷؛ ۷۷؛ ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم روز یکشنبه برگزار خواهد شد.

تیم ایران با ۱۱ کشتی گیر در این رقابت ها حضور دارد.