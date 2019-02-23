عبدالحسین رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین جشنواره ملی فرهنگی و هنری اقوام و عشایر ایران به عنوان «ایل بانگ» یازدهم تا سیزدهم اردیبهشت ماه ۹۸ در استان برگزار می شود.

وی گفت: قرار است عشایر کشور در شهرستان بدره از توابع استان ایلام گرد هم آیند و با برپایی جشنواره ایل بانگ به معرفی میراث فرهنگی و هنری این دیار خود بپردازند.

وی افزود: این جشنواره در دوبخش شعر و موسیقی عشایر و اقوام مناطق مختلف ایران به میزبانی شهرستان بدره برگزار خواهد شد، همچنین ورزش های بومی محلی، پخت غذاهای محلی، نمایشگاه عکس اقوام از جمله برنامه های این جشنواره است‌.

معاون هنری و سینمایی ارشاد ایلام ادامه داد: پیش تر فراخوان این جشنواره ملی را برای سراسر کشور ارسال کردیم و تا ۲۰ اسفند ماه سال جاری آخرین مهلت این جشنواره است.

رحمتی با اشاره به شرایط شرکت در این جشنواره عنوان کرد: هیچ گونه محدودیت سنی برای شرکت در این جشنواره وجود ندارد، همه افرادی که در حوزه شعر و موسیقی عشایر و اقوام ایران فعال هستند می توانند در این جشنواره شرکت کنند.