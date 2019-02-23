۱۹۷ مبلغ در مراسم اعتکاف استان زنجان همکاری می کنند

ولی‌الله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت‌نام مراسم معنوی اعتکاف از اول اسفندماه شروع‌شده و تا تا ۲۵ اسفندماه ادامه دارد و اگر استقبال زیاد باشد ثبت‌نام تمدید خواهد شد.

وی بابیان اینکه ۱۹۷ مبلغ و مبلغه در مراسم معنوی اعتکاف همکاری خواهند داشت، اظهار کرد: از این تعداد ۱۵۹ مبلغ و ۳۸ مبلغه است.

معاون فرهنگی و پژوهی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: زمان تبلیغ و فعالیت مبلغین از ۲۸ اسفند ماه شروع وتا ۲ فروردین ماه ادامه دارد و طی سال گذشته بیش از ۴ هزار و ۶۶۲ نفر در این مراسم شرکت کردند.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: امسال ثبت‌نام برای این مراسم در شهر زنجان به‌صورت اینترنتی است و در شهرستان‌ها باید به اداره شهرستان تبلیغات اسلامی مراجعه شود.

مصائبی گفت: اعزام مبلغ و مبلغه و قاری و قرائت ام داود از برنامه‌های ایام اعتکاف است که توسط سازمان برگزار می‌شود و در روستاهای استان زنجان هم مراسم معنوی اعتکاف برگزار خواهد شد.

وی افزود: معتکفین برای اطلاع از آئین و برگزاری اعتکاف می‌توانند به سایت اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان به نشانی www.tabligh-zn.com مراجعه کنند.