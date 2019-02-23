ازدحام مخاطبان برای دیدن یک نمایش/ پای پلیس به «تئاتر فجر» باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته جمعه سوم اسفند ماه آخرین روز از برگزاری جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر با حاشیه‌هایی همراه بود. در این روز تماشاخانه ایرانشهر در زمان اجرای نمایش «خنکای ختم خاطره» با ازدحام جمعیت روبرو شد.

نمایش «خنکای ختم خاطره» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا آذرنگ که در بخش‌های مهمان، چهل سالگی انقلاب و مسابقه تئاتر بین‌الملل حضور دارد در ۲ نوبت در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رفت. در اجرای اول نمایش که اجرای داوران نیز بود تعداد زیادی از تماشاگران با وجود در دست داشتن بلیت شماره‌دار، پشت در ماندند و نتوانستند وارد سالن شوند.

حضور بیش از اندازه افراد مهمان و کسانی که کارت VIP در اختیار داشتند، موجب ازدحام شدید در تماشاخانه ایرانشهر شده بود. معمولا روال بر این است که ابتدا افرادی که بلیت شماره‌دار دارند وارد سالن می‌شوند و سپس خبرنگاران و کسانی که کارت VIP دارند و در نهایت نیز افرادی که بلیتشان بدون شماره صندلی است می توانند در صورت وجود صندلی خالی وارد سالن شوند و در غیر این صورت روی زمین بنشینند.

اما به نظر می رسد روز گذشته حضور افراد مهمان به اندازه‌ای بوده که بعد از ورود آنها به سالن، دیگر جایی برای بقیه افراد بلیت‌دار باقی نمانده و کسانی که کمی دیرتر به تماشاخانه رسیده‌اند با وجود در اختیار داشتن بلیت شماره‌دار نتوانستند وارد مجموعه شوند.

اجرای اول نمایش به دلیل حضور داوران با کمترین تاخیر آغاز شد اما ازدحام و اعتراض مردم همچنان ادامه داشت. هجوم و فشار شدید تماشاگران باعث شکستن در ورودی تماشاخانه ایرانشهر شد و پای پلیس را هم به آنجا باز کرد تا موجب پراکنده شدن مردم شود.

مخاطبانی که داخل صحنه به تماشا نشستند!

در این میان برخی از مخاطبان بلیت‌هایشان را پس داده و هزینه آن را دریافت کردند و عده‌ای دیگر ترجیح دادند برای دیدن نمایش در نوبت بعدی صبر کنند. اجرای دوم نمایش با تأخیر آغاز شد و بدین ترتیب افرادی هم که از اجرای اول پشت در مانده بودند وارد سالن شدند و همین مساله باعث شد جمعیتی بیش از حد ظرفیت وارد سالن سمندریان شوند که این حضور بیش از حد تا میانه‌های صحنه که به صورت دوسویه طراحی شده بود، ادامه داشت و حتی بازیگران در حین اجرا به سختی می‌توانستند، بازی کنند!

در پایان این اجرا نیز حمیدرضا آذرنگ و فاطمه معتمدآریا بازیگر نمایش از اتفاقی که رخ داده بود، عذرخواهی کردند.

اما سالن های دیگر تئاتر در شب گذشته روز آرامی را سپری کردند تا جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر با اجرای آخرین نمایش‌های باقی مانده در بخش‌های مسابقه تئاتر بین‌الملل، مهمان و مسابقه «ایران یک» به کار خود پایان دهد.

مجموعه تئاتر شهر در آخرین روز جشنواره تئاتر فجر میزبان سه نمایش از بخش مسابقه تئاتر «ایران یک» بود. «لانچر ۵» به کارگردانی مسعود صرامی و پویا سعیدی از تهران در ساعت ۱۷ و ۲۰.۳۰ در تالار چهارسو، «سردسیر» به کارگردانی مصطفی ابهری و محمد نقابی از مشهد در نوبت های ۱۷ و ۱۹ در تالار سایه و «مرگ و دوشیزه» به کارگردانی سینا راستگو در نوبت های ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ در تالار قشقایی روی صحنه رفتند.

در این میان نمایش‌های «لانچر ۵» و «مرگ و دوشیزه» در تالارهای چهارسو و سایه با استقبال زیادی از جانب مخاطبان روبرو شدند.

«لانچر ۵» داستانی معمایی دارد و قصه آن درباره کشته شدن سه سرباز در یک پادگان است که فردی به نام سروان شایگان برای پیدا کردن ریشه این قتل های مرموز وارد عمل می‌شود. این اثر نمایشی با وجود ممیزی هایی که بر آن اعمال شده بود با بازی های جذاب و دقیق بازیگران که نقش سربازهای یک پادگان را ایفا می کردند، فضاسازی درست و گره افکنی و گره گشایی مناسب یک داستان معمایی، پلیسی توانست نظر مساعد مخاطبان را جلب کند و در اجرای دوم با استقبال بسیار زیادی به صحنه برود.

مخاطبانی که سالن اجرا را ترک کردند

تالار مولوی در این روز میزبان دومین اجرای نمایش دیگری به نام «رمبو در آفریقا» به کارگردانی لارس کینو از کشور نروژ بود. این نمایش یک اجرا در ساعت ۲۰ داشت که نتوانست نظر تماشاگران را در پی داشته باشد و در میانه اجرا تعدادی از آنها سالن نمایش را ترک کردند.

تالار حافظ نیز به اجرای نمایش «یک تئاتر کوچک از انتهای دنیا» به کارگردانی ازکیل گارسیا رمئو از کشور فرانسه اختصاص داشت که این نمایش ۲ اجرا در ساعت‌های ۱۶ و ۱۸:۳۰ داشت.

تالار فردوسی در این روز آخرین اجرای «اپرای عشق» به کارگردانی بهروز غریب‌پور را در ساعت ۱۹:۳۰ میزبانی کرد. در تماشاخانه ایرانشهر نیز علاوه‌بر اجرای «خنکای ختم خاطره» به کارگردنی حمیدرضا آذرنگ، نمایش «ابلوموف» به کارگردانی سیاوش بهادری راد در نیوت های ۱۷ و ۲۰ در سالن ناظرزاده کرمانی نیز به صحنه رفت.

نمایش «چیدمان(گذرگاه)» به کارگردانی پیر بودلوسکی از کشور فرانسه نیز در تماشاخانه عباس جوانمرد خانه تئاتر به اجرا در آمد.