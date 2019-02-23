تغییر الگوی اداره آزمایشگاه ها در دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بابک نگاهداری در بازدید از آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی واحدهای دانشگاهی سمنان با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی از زیرساخت‌های تخصصی آزمایشگاهی و کارگاهی بی نظیری در کشور برخوردار است، گفت: اگر الگوی مدیریتی آنها به گونه ای باشد که منافع و سود دانشگاه و اساتید و کارشناسان خبره از ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی توامان در نظر گرفته شود به طور حتم تحول جدی در این حوزه شکل خواهد گرفت.

وی افزود: آیین‌نامه ای در خصوص واگذاری اداره آزمایشگاه‌ها به اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در حال تدوین است.

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی تمرکز بر درآمدزایی و بازاریابی فعال برای ظرفیت‌های آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه با مشارکت اساتید، اخذ تاییدیه استاندارد برای آزمایشگاه‌ها، تعریف ماموریت انجام خدمات تخصصی خاص برای آزمایشگاه‌های همکار استاندارد متناسب با ظرفیت‌های تجهیزاتی و علمی، بهینه‌سازی و بروزرسانی سامانه ساها را از مهم ترین رویکردهای دوره جدید شبکه آزمایشگاهی این دانشگاه عنوان کرد.