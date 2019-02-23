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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بانه:

فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی در تغییر سبک زندگی تاثیر گذار هستند

فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی در تغییر سبک زندگی تاثیر گذار هستند

بانه - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بانه گفت:شبکه های اجتماعی به عضو جدایی ناپذیر جامعه تبدیل شده و نقش زیادی در تغییر سبک زندگی افراد دارند و آموزش استفاده از شبکه های اجتماعی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلامی استان کردستان، حمیدرضا خوشبخت در هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بانه که با محوریت آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش زیادی از جامعه به فضای مجازی دسترسی دارند می طلبد که در فضای مجازی فعالیت بیشتری داشته باشیم و راهکاری های برای مبارزه به آسیب های فضای مجازی ارائه شود.

وی افزود: با توجه به اینکه در فضای مجازی مرزی وجود ندارد دشمنان با ترفندها و شگردهای متفاوت سعی می کنند افکار عمومی جامعه را به سمت خود جلب و ناامیدی را در جامعه ترویج دهند، بنابراین ضروری است فعالیت در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی در فضای مجازی بیشتر شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بانه ادامه داد: تاکنون قانون جامعی برای نظارت بر فضای مجازی تصویب نشده بنابراین بحث نظارت بر فضای مجازی با چالش مواجه است و ادارات متولی در بحث نظارتی با مشکلاتی مواجه هستند.

خوشبخت به هجوم دشمنان به ارزش های دینی و اعتقاد اشاره کرد و یاداور شد: با توجه به فعالیت دشمنان در این فضای بیکران و ارائه برنامه های ضد اسلامی و دینی سبک زندگی اسلامی در حال تحول است که باید تلاش ما برای ارائه برنامه های مناسب با فرهنگی اسلامی بیشتر شود و فضا را برای غلبه دشمنان بر جامعه خالی نکنیم.

وی به راهکارهای مشکلات فضای مجازی اشاره کرد و بیان کرد: خانواده ها باید آگاهی و اطلاعات کاملی در مورد فضای مجازی داشته باشند و همچنین اموزش و پرورش نیز در این زمینه آموزش های لازم را در مدارس ارائه دهد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بانه گفت: برای کاهش اثرات فضای مجازی بر جامعه باید برنامه های اوقات فراغت در دانشگاه ها و اماکن فرهنگی و هنری برای جوانان و نوجوانان برگزار شود تا آسیب های فضای مجازی به حداقل برسد.

خوشبخت در پایان سخنان خود اظهارداشت: ٣٦ کانال و گروه اجتماعی در فضای مجازی به صورت کانال خبری، فرهنگی و دینی در شهرستان بانه فعالیت می کنند که نیاز است بر روی آنان نظارت بیشتری صورت گیرد.

کد مطلب 4549503

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